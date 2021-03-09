加密货币交易所 Coinbase 在私募股票市场中估值达 900 亿美元

北京时间 3 月 9 日早间消息，据报道，知情人士称，加密货币交易所 Coinbase 在上周发生了约 900 亿美元的股票易手，这可能是投资者在 Coinbase 上市前交易这家公司股票的最后机会。

知情人士说，这一交易估值是以每股 350 美元为基础，这是该股在上周四纳斯达克私人市场拍卖会上的交易价格。知情人士说，周四的拍卖是 Coinbase 3 月底上市前，在纳斯达克私人市场上的最后一次股票出售。

知情人士还补充道，在拍卖会上，部分 Coinbase 股票的早期交易价格为 375 美元，因而该公司的估值实际上接近 1000 亿美元。

私人交易受到的限制更大，交易量通常比公开市场的交易量要小，不是公司价值的精确反映。纳斯达克私人市场是纳斯达克的一个分支机构，专门处理公司在上市前的股票交易。

在一家公司直接上市前，纳斯达克需要为投资者设定一个参考价格。该价格在一定程度上取决于股票在私人交易市场上的价格。

此次股票发行将是首次在纳斯达克进行的大型直接上市活动，这是传统 IPO 上市方式的一个替代方案。此前所有该类型的股票发行都是在纽约证券交易所进行，包括 Spotify、Slack Technologies、Asana 和 Palantir 等公司的股票发行在内。

根据 Coinbase 向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，Coinbase 不会从交易中获得任何收益。该公司没有总部地址，Coinbase 称它在去年 5 月份成为了一家所谓的 “远程第一”（remote-first）公司。

文件显示，该公司在去年从亏损转为盈利，共盈利 3.22 亿美元。净收入也翻了一番多，达到 11.4 亿美元。文件还显示，从 2012 年开始，Coinbase 从 Y Combinator、Greylock Partners、Tiger Global Management、Andreessen Horowitz、Ribbit Capital、Union Square Ventures 和联合创始人 Frederick Ernest Ehrsam III 等投资人那里共筹集了超过 5 亿美元资金。

Coinbase 甲类普通股的拥有者将被允许在该公司上市后出售股票，并且不受锁定协议的约束。文件显示，甲类普通股每股拥有一票投票权，而乙类普通股每股则拥有 20 票投票权。