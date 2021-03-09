iQOO Neo5 屏幕配置公布：支持 120Hz 刷新率和 1000Hz 瞬时触控采样率

IT之家 3 月 9 日消息 今天上午 iQOO 手机官微正式公布了 iQOO Neo5 的屏幕配置，该机搭载 OLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率和 1000Hz 瞬时触控采样率。

IT之家了解到，iQOO Neo5 搭载 120Hz OLED 屏幕，支持 1000Hz 瞬时触控采样率，局部峰值亮度可达 1300 尼特，对比度为 6000000：1。此外，该屏幕通过了 HDR10+（高动态范围技术）认证、SGS 低拖影护眼认证和低蓝光护眼认证。

官方表示，iQOO Neo5 内置独显芯片经过专业调校，游戏帧率倍增，画面更流畅，色彩更鲜明，是 “旗舰级显示”。

此外，为提升用户视觉体验，出厂前逐台调教每一块屏幕，色彩显示更加准确，同时利用 AI 深度学习算法，提升视频清晰度。iQOO Neo5 还具备全新月光屏功能，配合阳光屏，达到全场景显示效果优化。

据此前 iQOO 官方消息，iQOO Neo5 全系搭载高通骁龙 870 + 独立显示芯片。这块独显芯片能有效分担 SoC 算力。根据官方使用《崩坏 3》手游测试，此项技术既能够减少功耗达 45%，也可以保证游戏以 90 帧高帧率稳定运行。

iQOO Neo5 还配备 66W 快充，使用三星 V6 128 层高速存储芯片；采用 “内存融合”技术，通过算法优化，把手机部分 ROM 扩展为 RAM 使用，支持 12GB 运存获得等效 15GB 运存的体验。

iQOO Neo5 将于 3 月 16 日发布，届时IT之家会为大家带来更多消息。

实机显示效果：