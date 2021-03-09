Facebook 死磕 TikTok：信息流开始整合 Instagram 短视频

北京时间 3 月 9 日消息，社交巨头 Facebook 旗下照片分享应用 Instagram 周一宣布，将允许印度的少量短视频功能 Reels 创作者在 Facebook 主社交网络上分享他们的短视频剪辑内容。

▲Reels 被指山寨 TikTok

Facebook 将在其主应用信息流中推广部分用户的 Reels 视频，并且把其自主短视频产品更名为 “Reels on Facebook”。

去年 8 月，Facebook 在美国、印度、英国等 50 多个国家和地区推出了短视频功能 Instagram Reel，挑战抖音海外版 TikTok。Reel 和 Tik Tok 一样，允许用户根据音乐或音频创建 15 秒长的视频，并添加增强现实 (AR)特效，被网友称为 “山寨版 TikTok”。

短视频是 Facebook 抄袭 TikTok、Snap 等小型对手创意的最新例证，该公司试图利用其社交网络的覆盖面来推广这些新服务。另外，Facebook 还在整合来自 Instagram 的其他产品。美国联邦贸易委员会 (FTC)和其他监管机构已发起反垄断诉讼，寻求撤销 Facebook 对 Instagram、WhatsApp 的收购。

Facebook CEO 马克 · 扎克伯格 (Mark Zuckerberg)也非常重视 TikTok 构成的挑战。2019 年 10 月，他曾在与员工的问答环节中表示，TikTok 真的是首个由中国科技巨头推出，而且在全世界范围内取得成功的消费互联网产品。