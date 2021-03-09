消息称中国电动汽车三巨头蔚来小鹏理想商讨在港上市，筹资总额 50 亿美元

3 月 9 日，三位知情人士称，在美国纽约证券交易所上市的中国电动汽车制造商理想汽车、蔚来汽车和小鹏汽车计划最早于今年在中国香港交易所上市，以吸引更多投资者。

上述知情人士称，这三家公司各自的目标都是扩股后在香港公开发行至少 5% 的公司股份。根据本周一三家公司在纽约证券交易所的市值，融资总额可能在 50 亿美元左右。

其中一位知情人士说，这三家电动汽车制造商一直在与市场咨询机构合作，最早可能在今年年中赴港上市。另一位知情人士称，三家公司均希望利用亚洲不断增长的投资需求。

理想汽车、蔚来汽车和小鹏汽车均拒绝置评。

这三家电动汽车制造商一直在加大融资力度，为推进技术研发和拓展销售网络提供资金，目的是在中国这个世界上最大的电动汽车市场获得更多竞争优势。与此同时，美国电动汽车制造商特斯拉也在不断推进中国制造电动汽车的销售。

汽车行业高管均将 2021 年视为电动汽车制造商抢占市场份额的关键一年。行业预计今年中国新能源汽车销量将比去年跃升近 40%，达到 180 万辆。

根据香港交易所的规定，寻求在港二次上市的发行人必须在另一家符合条件的交易所最近至少两个财年有良好合规记录。

知情人士说，由于理想汽车和小鹏汽车去年年中在美国纽约证券交易所上市，因此可能会在香港交易所申请双重上市。

根据香港的双重首次上市规则，公司必须遵守香港交易所和另一家交易所的所有要求，但不受两年合规记录的约束。

另外两名知情人士说，小鹏汽车还考虑在中国上海证券交易所科创板进行三次上市。

小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地上周接受采访时表示，“从长远来看，像我们这样以消费者为中心的公司，与国内资本市场和国内投资者建立更多联系是有帮助的。”

他表示：“这是我们应该关注的方向。”他拒绝就赴港上市计划进行置评。

中国大力推广诸如电动、混动和氢燃料电池驱动的新能源汽车，这激发了科技公司和投资者的兴趣。

预计到 2025 年，新能源汽车占中国汽车年销量的比例将从 2020 年的 5% 左右提高到 20%。

行业数据显示，去年理想汽车在中国市场的交付数量为 32624 辆，蔚来为 43728 辆，小鹏汽车为 27041 辆。相比之下，特斯拉在中国市场的电动汽车交付数量为 147445 辆。