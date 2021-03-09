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郭明錤：苹果 iPhone 13 Face ID 前摄材料改用塑胶，iPhone 14 改用一体式镜头设计

2021/3/9 15:23:56 来源：IT之家 作者：铁马 责编：远洋
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IT之家 3 月 9 日消息 天风国际苹果分析师郭明錤今日表示，2021 款 iPhone （暂时称之为 iPhone 13） Face ID 发射端 (Tx) 镜头材质舍弃玻璃并改用塑胶，同时两款 iPhone Pro 系列的超广角镜头可能将由 5P 升级至 6P。

IT之家了解到，郭明錤在今日发表的分析文章中表示，iPhone 的 Face ID 发射端 (Tx) 镜头将会放弃玻璃材质，改用塑胶镜头。这一改变意味着塑胶镜头应用范围将会更广泛。过去市场普遍认为 Tx 镜头材质非采用玻璃不可的原因，在于避免因 VCSEL（垂直腔面发射激光器）运行时产生的热量而变形。但在最新的调查报告中显示，受益于涂装技术改善，2021 新款 iPhone 的 Face ID TX 镜头材质换用塑胶也没有问题。

同时郭明錤还展望了未来三年 iPhone 系列手机镜头的发展。他在文章中预测，苹果公司为缩小前置相机模组的体积，新款 iPhone （暂时称之为 iPhone 14）最快将在 2022 年采用一体式镜头设计。同时 2 款 2021 年 iPhone Pro 系列手机的超广角镜头会从 iPhone 12 的 5P 升级至 6P。2022 年的 2 款 iPhone Pro 系列手机的长焦镜头可能将由 6P 升级至 7P。2023 年的 2 款 iPhone Pro 机型将采用潜望镜长焦镜头

郭明錤预测 8P 镜头自 2022 至 2023 年开始将被各大手机品牌广泛采用，但由于目前业界 8P 镜头良品率低于 50%，成本过高，所以能够配备的手机机型有限。

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关键词：iPhone 13

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