IDC 发布 2020 印度平板电脑份额排名：联想、三星、苹果、iBall、华为位列前五

IT之家 3 月 9 日消息 近期，IDC 研究机构发布了印度市场平板电脑的数据，2020 年印度平板电脑市场获得了 14.7% 的同比增长，出货量总计 280 万台。这是在连续四年下降后的增长年，主要得益于平板电脑的实用性增加，以支持电子学习需求。
平板电脑消费者版出货量比 2019 年增长了 59.8%，这是特殊的增长。然而，由于极少政府项目被推迟到 2021 年，平板电脑商业版出货量同比下降了 14.3%。
IT之家获悉，报告称，需求仍然集中在低价段，100 美元 <200 美元的平板电脑在印度的总出货量中占一半以上。在 Galaxy Tab S6 Lite 和 iPad 10.2 英寸的强劲出货量支持下，300 美元以上的市场也出现了 72.3% 的惊人增长。
2020 年印度平板电脑市场排名和份额为：联想（39%）、三星（32%）、苹果（13%）、iBall（4%）、华为（3%）、Others（10%）。
联想在印度平板电脑市场保持领先，因为其平板电脑出货量比 2019 年增长了 6.6%。联想平板电脑消费者版在 2020 年同比增长 153%。不过，在其商业部门中出现了 15.1% 的下降。
三星是最大收益者，他们对组件供应的强大控制帮助获得了 13 个百分点的市场份额。此外，它还成功地保持了在消费领域的首位，出货量比 2019 年增长了 157%。
苹果取代 iBall 成为第三名，因为其出货量同比增长了 13%。苹果全年都在努力解决库存供应问题。然而，随着其新产品的推出，它能够在下半年获得关键的细分市场份额。
iBall 跌至第四位，其出货量比上一年下降了 69.9%。该印度本土厂商主要是在疫情期间的供货管理上遇到了困难，迫使该厂商在这两个细分市场出现了负增长。
华为在 2020 年全年的出货量比上年增长了三倍，排名第五。在线吸引力与合适的价位帮助厂商取得了令人印象深刻的增长。