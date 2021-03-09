IDC 发布 2020 印度平板电脑份额排名：联想、三星、苹果、iBall、华为位列前五

IT之家 3 月 9 日消息 近期，IDC 研究机构发布了印度市场平板电脑的数据，2020 年印度平板电脑市场获得了 14.7% 的同比增长，出货量总计 280 万台。这是在连续四年下降后的增长年，主要得益于平板电脑的实用性增加，以支持电子学习需求。

平板电脑消费者版出货量比 2019 年增长了 59.8%，这是特殊的增长。然而，由于极少政府项目被推迟到 2021 年，平板电脑商业版出货量同比下降了 14.3%。

IT之家获悉，报告称，需求仍然集中在低价段，100 美元 <200 美元的平板电脑在印度的总出货量中占一半以上。在 Galaxy Tab S6 Lite 和 iPad 10.2 英寸的强劲出货量支持下，300 美元以上的市场也出现了 72.3% 的惊人增长。

2020 年印度平板电脑市场排名和份额为：联想（39%）、三星（32%）、苹果（13%）、iBall（4%）、华为（3%）、Others（10%）。