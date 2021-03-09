以色列拨款 6000 万美元建造第一台量子计算机

据彭博社报道，以色列计划建造其第一台量子计算机，力求在量子这一新兴技术方面占一席之地。

以色列创新局技术基础设施部副部长 Aviv Zeevi 表示，以色列国防部和创新局正在接受来自跨国公司、以色列本土企业及学术机构对于一个 6000 万美元项目的投标。该项目是以色列 12.5 亿谢克尔（约合人民币 24 亿）国家计划的一部分，旨在建造一台 30-40 量子比特的量子计算机，提高其量子水平。

Aviv Zeevi 说：“我们希望参与其中。”同时，“我们至少要有技术水平才能开发与量子计算机相关的各种硬件和软件。”

量子计算机的量子位可以同时为 0 和 1（被称为 '叠置（superposition）'），而传统计算机中仅可将信息存储为 0 或 1。谷歌 CEO 桑德尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）在 2019 年曾表示，其量子计算机可以在数分钟内解决问题，而对于传统的最强大超强计算机，需要数千年才能完成。

以色列是一个技术强国，拥有数十个所谓独角兽或估值超 10 亿美元的私有科技公司。但这其中只有少部分属于量子计算初创公司，例如软件公司 Classiq Technologies 和 Quantum Machines，它们开发量子计算机相关硬件及软件。

Quantum Machines 首席执行官 Itamar Sivan 表示，政府的举措 “是迈出的第一步。”，“我们的希望是通过不断的投资，在这里构建并迅速发展量子生态系统。”