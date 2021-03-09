《明日方舟》联动《彩虹六号》活动今日上线，R6 小队入驻罗德岛

IT之家 3 月 9 日消息 今天预热多时的《明日方舟》活动 “源石尘行动”正式开启，值得一提的是本次活动是和知名 FPS 游戏《彩虹六号 · 围攻》联动，四名彩虹六号小队成员加入了罗德岛。

这次《明日方舟》活动加入的彩六干员一共有四位，分别是 “战车”（TACHANKA）、“闪击”（BLITZ）、“霜华”（FROST）以及 “灰烬”（ASH）。四名干员遍及高台与地面，从技能与天赋上来看，都是比较常规，没有太过于新奇的设定，但是由于这是联动限定干员，其稀有度应该远超其他限定干员。

IT之家了解到，本次联动请来了《彩虹六号》中四位干员的英文原声配音演员，因此配音效果非常地道。

以下是《明日方舟》官方宣传页面内对四位彩六干员的介绍信息：

▲灰烬【ASH】

干员艾丽萨 · 科恩，代号灰烬，彩虹小队成员，“瞭望塔 33 号”事件的亲历者之一，在事件结束后登记在罗德岛合作人员的名单里。

灰烬是彩虹小队名义上的领头人，战斗能力与指挥技巧都十分杰出，擅长快速突入，有着自己独到的爆破战术，能够在复杂环境下准确爆破障碍物制造掩护或创造突破口。

毫无疑问，灰烬和她的小队是非常专业的作战人员，他们的很多作战技巧都值得罗德岛干员学习，希望在之后的合作中能够有更深入的交流。

▲闪击【BLITZ】

干员伊莱亚斯 · 库兹，代号闪击，彩虹小队成员，“瞭望塔 33 号”事件的亲历者之一，在事件结束后登记在罗德岛合作人员的名单里。

由于彩虹小队干员记录的集体空缺，我们并不决定深究他们的过往。单从战斗评测上来看，闪击十分擅长近距离搏击与射击，在多次街巷和室内模拟战中，闪击都获得了较高的评分，据此我们推测，闪击在来罗德岛之前，就已经是处理城市突发事件的好手了。

▲战车【TACHANKA】

干员亚历山大 · 塞纳维耶夫，代号战车，彩虹小队成员。“瞭望塔 33 号”事件的亲历者之一，在事件结束后登记在罗德岛合作人员的名单里。

和彩虹小队的其他成员一样，战车的个人记录里充满空白，我们不清楚他来自哪个国家，也不知道他过去的从业经历。但是在人事部门提供的干员战斗力考核中，战车显露出极其专业的战斗能力与战术素养，在阵地战与防御性战斗的测试中，战车表现出的作战经验令人印象深刻。我们推测战车曾经在某个军队中服役多年，可能多次参与过大规模的集团作战。

▲霜华【FROST】

干员蒂娜，代号霜华，彩虹小队成员。“瞭望塔 33 号”事件的亲历者之一，在事件结束后登记在罗德岛合作人员的名单里。

彩虹小队的成员都不太提及他们过去的经历，对此我们也不会提出意见，毕竟我们的合作方有权保留他们的内部信息。

与彩虹小队的其他成员一样，干员霜华有着非常优秀的综合战斗经验，在团队配合等各个领域都有远超一般干员的能力。依据人事部提交的报告，干员霜华似乎参与过多种户外救援任务，是一位优秀的野外求生专家。