TCL X12 8K Mini LED 星曜智屏发布：亮度达 2000nit，售价 99999 元

IT之家 3 月 9 日消息 今天，TCL 举行春季新品发布会，正式发布旗舰 Mini LED 电视 TCL X12 8K Mini LED 星曜智屏，85 英寸售价高达 99999 元。

IT之家了解到，TCL X12 8K Mini LED 星曜智屏是全球首款 OD Zero Mini LED 智屏，也是全球最薄的 Mini LED 智屏，还是搭载最多 LED 芯片的 Mini LED 智屏。这款电视采用了OD Zero 技术，OD 是指电视背光与屏幕 之间的距离，普通 LED 电视的 OD 值在 20-30 毫米左右，TCL X12 8K Mini LED 星曜 智屏可以做到“0 距离”，正是因为 OD 做到零距离，实现了即使是 85 吋的超大尺寸 电视，厚度仍然可以保持在 1cm 以内，十分纤薄。

这款电视搭载了96000 颗 LED 芯片，惊人亮度达 2000nits。1920 个物理分区，一千万:1 高对比度，可以实现高精准的画面呈现。画质方面，TCL X12 8K Mini LED星曜智屏采用了量子点 Pro技术，拥有超高色域 157%(BT.709)，全程 8K、120Hz+VRR。

音响方面，TCL X12 8K Mini LED星曜智屏搭载了私人影院级别的安桥 5.1.2 Hi-Fi 音响，8 个声道 25 个单元音响，重低音音响单元腔体达 7 升，是普通电视音响腔体的十几倍。

另外，TCL X12 8K Mini LED星曜智屏配置了一款 4800 万像素的行业第一款 3D ToF 摄像头，它可以更精准的识别隔空手势，支持用户播放、暂停的手势动作，也可以精准识别人的观影姿态和距离。