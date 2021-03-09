按需部署：中国电信计划 2021 年开通 32 万座 5G 基站

今日，中国电信公布 2020 年全年业绩，报告期内实现经营收入为人民币 3936 亿元，同比增长 4.7%；服务收入为人民币 3738 亿元，同比增长 4.5%，其中移动服务收入为人民币 1817 亿元，同比增长 3.5%；固网服务收入为人民币 1921 亿元，同比增长 5.5%；净利润人民币 209 亿元，同比增长 1.6%。

中国电信指出，2020 年持续推进 5G 网络共建共享，在用 5G 基站达 38 万站，实现 5G 网络在所有地级以上城市、重点县市以及重要建筑室内的连续覆盖，最高峰值速率达到 2.7Gbps，全球第一。

2020 年，中国电信 5G 资本开支人民币 392 亿元，共建共享共为双方节约 600 亿人民币资本支出，全年节约大量电费、铁塔租金、运维等费用。此外，同步开展 4G 网络共享，全年开通共享 4G 基站约 17 万站，进一步完善网络覆盖，节约投资和运营维护成本。

中国电信表示，2021 年计划 5G 相关资本开支人民币 397 亿元，计划在 2021 年底累计开通 70 万座 5G 基站，全年新建 32 万座 5G 基站，目标 5G 网络覆盖范围扩大到所有县城和部分乡镇。

中国电信指出，2021 年将按需部署 5G 网络，中高流量地区采用 3.5GHz 扩充容量；县城和部分乡镇采用 2.1GHz 实现广覆盖；在农村地区、铁路、公路上促进全行业的共建共享。