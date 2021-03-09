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华硕 TUF Dash F15 笔记本在印度发布：搭载 i7-11370H + RTX 3060，售价约 1.2 万元起

2021/3/9 20:37:14 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家3月9日消息 华硕 TUF Dash F15 笔记本今日在印度发布，该笔记本采用了全新的简约设计，提供白色与灰色两种颜色，厚度为 19.9 毫米，重量为 2 公斤，且符合 MIL-STD-810H 军事标准。

屏幕方面，华硕 TUF Dash F15 搭载了 15.6 英寸 IPS 屏，分辨率为 1920×1080，刷新率为 144Hz。高配版为 240Hz 刷新率，且拥有 3ms 的响应时间、100%sRGB 以及自适应同步

性能方面，华硕 TUF Dash F15 配备了英特尔酷睿 i7-11370H，频率为 3GHz（28W）到 3.3GHz（35W）不等，目前尚未公布 TDP 信息。该笔记本搭载了英伟达 RTX 3060 显卡（高配版为 RTX 3070 显卡），最高 32GB 的 DDR4 3200MHz 内存，支持两个 1TB M.2 PCIe SSD 存储以及 WiFi 6 和蓝牙 5.2。

接口方面，该笔记本包括一个雷电 4（USB 4.0，DP1.4a，PD3.0）接口、三个 USB 3.2 Gen1 Type-A 接口、一个 HDMI 2.0 接口、一个 RJ45 接口、3.5 毫米耳机孔和标准的肯辛通防盗锁。

续航方面，该笔记本配备了 76Wh 的电池和 200W 的充电器。华硕表示，借助新的快充技术，该笔记本可在 30 分钟内从 0%充到 50%。另外支持 100W USB Type-C PD 充电，官方宣称续航时间为 16.6 小时。

IT之家了解到，华硕 TUF Dash F15 笔记本灰色版起售价为 139990 印度卢比（约 12495 元），白色版起售价为 140990 印度卢比（约 12584 元），将于本月底在印度开售。

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关键词：华硕笔记本

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