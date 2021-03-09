消息称阿里巴巴整合社区团购业务，剑指拼多多、美团冲击行业第一

IT之家 3 月 9 日消息 据晚点 LatePost 报道，阿里巴巴已于 3 月 1 日成立 MMC 事业群，聚焦社区团购业务，整合了零售通的社区团购业务和盒马集市，事业群负责人为阿里合伙人戴珊（花名：苏荃，阿里十八罗汉之一），她也是阿里 B2B 事业群总裁，她在内部会议上表示对社区团购的投入将不设上限。

一位接近阿里 B2B 的人士透露，MMC 事业群预计是阿里 B 系新增的一个事业群。阿里此前处于内部竞争状态，放任菜鸟驿站、零售通、盒马集市、饿了么等内部赛马，现在终于下定决心整合。

IT之家科普：B 系和淘系是阿里的内部称呼，淘系主要包括淘宝、天猫、阿里妈妈等；B 系业务则主要包含 ICBU（国际贸易平台）、CBU（国内贸易平台）、零售通、农村淘宝、Ali Express （速卖通）等。

报道援引一位阿里人士的消息称，新事业群的第一站将设立在河南郑州。另一位盒马集市人士表示，阿里已经意识到自己的动作落后于竞争对手，接下来将以速度为王，内部定下的目标是 “最迟到 7 月 1 日，拓展到 22 个省域，件单量超越拼多多、美团，成为行业第一”。

近期大量资本和巨头下场社区团购，哪怕市场监管总局立下 “九个不得”新规并顶格处罚 5 家企业后仍有申通等企业进入这个市场试图再分一杯羹。

就目前来看，较为知名的社区团购包括十荟团、兴盛优选、同程生活、食享会、阿里巴巴、京东、美团、拼多多、滴滴、每日优鲜、顺丰等（腾讯参投以上多个企业，但无直接产品故不计算在内）。