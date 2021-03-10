流量造假：“蔡徐坤微博转发过亿”幕后推手星援 App 开发者一审获刑五年

IT之家 3 月 10 日消息 2018 年，“明星蔡徐坤一条微博转发量过亿”事件引发舆论关注，按照当时的微博用户数量，转发量一亿意味着每三个微博用户中就有一人转发了蔡徐坤的微博。如今此次流量造假的幕后推手已经获刑。

据澎湃新闻报道，2019 年 6 月，操纵上述微博刷量事件的幕后推手 “星援”App 被查。日前，中国裁判文书网公布了 “星援”App 开发者蔡坤苗的判决书，其因提供侵入计算机信息系统程序罪一审获刑五年。

北京市丰台区法院审理查明，2018 年 1 月至 2019 年 3 月间，被告人蔡坤苗未获得被害单位北京微梦创科网络技术有限公司授权而自行开发 “星援”App，有偿为他人提供不需要登录新浪微博客户端即可转发微博博文及自动批量转发微博博文的服务。后大量用户以向 “星援”App 充值的形式有偿使用该软件，并通过运行上述软件侵入新浪微博服务器。

IT之家了解到，经鉴定，“星援”App 通过截取新浪微博服务器中对应账号的相关数据，后使用与其截取数据相同的网络数据格式向该服务器提交数据并完成与该服务器的交互，以实现不登录新浪微博客户端即可转发微博博文的功能以及自动批量转发微博博文的功能。经统计，至案发时该软件已有用户使用 19 万余个控制端微博账号登录，被告人蔡坤苗获取违法所得人民币 6253752.86 元。