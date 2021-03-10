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直接上市，网络游戏公司 Roblox 参考股价定为 45 美元

2021/3/10 7:44:14 来源：新浪科技 作者：- 责编：骑士
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北京时间 3 月 10 日早间消息，据报道，纽约证券交易所为网络游戏公司 Roblox 设定了 45 美元的直接上市参考价。Roblox 最初计划以传统的 IPO 方式上市，但最终选择了直接上市。

由于采用直接上市方式，所以 Roblox 并未在此次交易中进行任何融资，但其股票将于周三开始上市交易。与之前的直接上市一样，该公司也不会以固定价格发行新股，而是允许现有投资者在交易开始后直接根据需求出售股票。

但交易所需要为这类交易设定参考价。与标准的 IPO 发行价不同，参考价并非公司市值的直接指标。但知情人士表示，按照 45 美元的股价计算，该公司对应的市值约为 300 亿美元。

之前只有少数公司采用直接上市方式，包括彼得 · 泰尔（Peter Thiel）的 Palantir Technologies 和去年 9 月上市的软件公司 Asana。流媒体音乐服务 Spotify 和职场即时通讯服务 Slack Technologies 也分别在 2018 年和 2019 年直接上市。

Roblox 的总部位于加州圣马特奥，由于新冠疫情迫学生居家学习和娱乐，该公司的营收和用户都实现增长。Roblox 在 2020 年 2 月完成了由 Andreessen Horowitz 领投的一轮 1.5 亿美元的融资，估值为 40 亿美元。

在截至 9 月 30 日的 9 个月内，Roblox 合并净亏损 1.97 亿美元，营收 6.14 亿美元。

虽然不像 IPO 交易一样需要聘请投行担任承销商，但该公司也向高盛和摩根士丹利咨询了上市事宜。文件显示，该公司上市后的代码为 RBLX。

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关键词：Roblox沙盒游戏

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