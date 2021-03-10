最新研究表明：月球控制着北冰洋海底甲烷释放

北京时间 3 月 10 日消息，一项研究表明，月球控制地球海洋的潮汐变化，控制着北极海底甲烷释放。此前人们可能不太了解，北极洋海底持续不断地释放大量温室气体甲烷，该现象已持续几千年时间，伴随着未来全球气候趋暖导致的海洋温度升高，将进一步加剧海底甲烷气体释放，这些气体可能从海洋逃逸出来，成为大气层温室气体的一部分，这是科学家正在试图解决的一个重要谜团。该研究报告发表在近日出版的《自然通讯》杂志上，暗示着月球对于地球气候变化具有重要意义。

过去几十年里，地球大气中的甲烷总量显著增多，虽然部分可归咎于人类活动，但事实上人类对其他来源的甲烷气体并未充分控制，甚至没有掌握大气甲烷是如何产生的。

图中是挪威北部港口城市特罗姆瑟市出现的满月状况。

较小压力变化影响北极海洋甲烷气体释放

月球控制着地球上最强大的自然现象之一——塑造地球海岸线的潮汐，反之，潮汐能显著影响北冰洋海底甲烷释放强度，研究报告作者安德烈亚 · 普拉扎 · 法维罗拉说：“我们注意到海底 1 米之内的沉积物中聚集着大量甲烷气体，即使水柱产生轻微的压力变化，也将很容易影响甲烷气体释放，低潮汐活动意味着这种静水压力更小，甲烷释放强度更高，涨潮会导致海水压力增大，海底甲烷气体释放强度减弱。”

该研究报告另一位作者约亨 · 克尼斯说：“这是首次在北冰洋进行此类观察活动，意味着潮汐作用产生的轻微压力变化能释放海底大量甲烷气体。”

甲烷气体释放可以看作是海底升起的火焰。

新方法揭示海底甲烷气体未知释放区域

法维罗拉指出，通过在海底沉积层放置一种叫做测压计的工具，持续 4 天进行观察，能够测量出沉积物孔隙内水的压力和温度，每小时测量的压力和温度变化表明，接近海底的气体会随着潮汐变化而上升和下降，此次海底测量是在北冰洋进行的，此前除了在该区域采集到天然气水合物样本之外，并未观察到甲烷气体释放。

他表示，这项最新研究告诉我们，从海底释放的甲烷气体比我们使用传统声纳技术测量到的甲烷气体更广泛，我们在水中并未看到气泡或者气柱出现，除非存在一种永久性监测工具，例如：测压计。

图中操作人员正在回收压力工具测压计，它负责监测甲烷气体如何从海底沉积物中释放出来。

这些观察表明，目前北极地区气体释放量化等级可能被低估，然而，涨潮似乎通过降低水面高度和海水体积，影响北极海底区域的温室气体释放。

该项最新发现出乎人们意料，而且意义重大，这是一个深海区域，压力微小变化就会增加温室气体释放，但由于水较深的原因，多数甲烷气体仍留在海水中，但较浅的海底会发生什么呢？该方法也需要在北极浅水区进行，而且要持续较长时间，在浅海区域，甲烷气体进入大气的可能性更大。

气候变暖导致的海平面上升能抵消海底甲烷释放吗？

在潮汐作用下深海区域可能降低水面高度和海水体积，从而影响海底温室气体释放，然而问题是，全球气候变暖导致的海平面上升是否可能部分抵消温度对海底甲烷释放的影响？

法维罗拉说：“目前我们正在破译地球系统之间微妙而神秘的相互连通方式，我们的研究将揭示北极海域其中一种相互连通方式——月球引起潮汐作用力，潮汐产生压力变化，海底洋流重塑海底环境，并影响海底甲烷释放。”