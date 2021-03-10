188 元至 333 元，微软《极限竞速：地平线 4》正式上架 Steam：送 2019 款保时捷 911 GT3 RS

IT之家3月10日消息 微软《极限竞速：地平线 4》已经正式登陆 Steam 平台，这标志着《极限竞速》系列游戏首次在 Steam 上发售。届时，Steam 平台的玩家将与 Xbox 主机、Win10 商店以及通过 xCloud 流式传输《极限竞速：地平线 4》的玩家一同进行游戏比赛。

IT之家获悉，《极限竞速：地平线 4》页面介绍内容为：在世界上最盛大的汽车嘉年华上，不断变化的赛季改变着一切。单枪匹马或者与其他人组队，在一个共享开放世界中探索美丽而富有历史气息的英国。收集、改装和驾驶超过 450 辆车辆。尽情竞速、表演特技、创造和探索：选择你专属的方式来成为地平线中的超级巨星。

Steam 页面显示，今天起，你可以在游戏中体验精彩纷呈的嘉年华活动。如果你刚刚接触《极限竞速：地平线 4》，欢迎查看我们的新手引导 ，帮助你顺利起步。之后你可以前往季节播放列表，那里每周都有新的比赛，提供新的奖励。《极限竞速：地平线 4》中还有 Super7 和淘汰之王这类超级有趣的模式，以及 LEGO Speed Champions 和财富岛这类的扩展内容等待你的体验。

为了感谢我们的忠实玩家以及庆祝我们登陆 Steam，从发售日到 3 月 15 日期间，在任意平台登录《极限竞速：地平线 4》的玩家都可以获得一辆 2019 款保时捷 911 GT3 RS。机不可失！

• 你需要做的就是在 3 月 10 日上午 2 点至 3 月 15 日上午 2 点之间，使用你的 Xbox 账号登陆《极限竞速：地平线 4》

• 然后，在下次登录游戏时，会在信息中心收到一条关于奖励车的信息，打开信息后前往车库查看你的奖励车辆。

当你在 Steam 上购买《极限竞速：地平线 4》时，你会有一些选择。下面是每个版本的详细内容：

标准版本数字捆绑包 ￥188

极限竞速：地平线 4

极限竞速：地平线 4 方程式漂移车辆包

豪华版数字捆绑包 ￥256

极限竞速：地平线 4

极限竞速：地平线 4 方程式漂移车辆包

极限竞速：地平线 4 车辆通行证

终极版字数捆绑包 ￥333

极限竞速：地平线 4

极限竞速：地平线 4 方程式漂移车辆包

极限竞速：地平线 4 车辆通行证

极限竞速：地平线 4 无敌邦德车辆包

极限竞速：地平线 4 欢迎包

极限竞速：地平线 4 VIP

极限竞速：地平线 4 财富岛

极限竞速：地平线 4 LEGO Speed Champions

《极限竞速：地平线 4》是目前全球最火热的赛车游戏之一，该游戏于 2018 年发售，登陆 Xbox 主机和 Win10 商店，以英国为背景，主打四季变化的开放世界赛车。目前，开发工作室 Playground Games 已为《极限竞速：地平线 4》添加了许多扩展和大逃杀模式。