消息称谷歌 Pixel 5a 将于 6 月 11 日发布，Pixel 6 将能录制 4K 自拍视频

IT之家 3 月 10 日消息 据外媒 9to5Google 报道，最新的谷歌相机应用版本中出现了一款代号为 Oriole 的设备，该设备很可能是 Pixel 6 手机，该手机前置摄像头将能够录制 4K 自拍视频。此外，据爆料者 @jon_prosser 表示，确认 Pixel 5a 将于 6 月 11 日发布。

IT之家了解到，Pixel 5a 预计将会采用与上一代相同的摄像头方案，前置左侧打孔设计。此外，该手机将重新搭载 3.5mm 耳机接口，机身尺寸为 156.2x73.2x8.8mm。

谷歌 Pixel 6 将采用升级后的三星 Galaxy S21 式打孔摄像头，同样将其居中设计。消息称，谷歌 Pixel 6 的前置摄像头打孔切口半径为 55 个像素，比 Pixel 5 和 4a 系列上的 65 像素打孔切口小一点。此外，前置摄像头居中打孔设计也意味着将状态栏的时钟推到了更左边。

根据谷歌相机应用中的细节显示，Pixel 6 的前置摄像头也将进行小幅升级，这款相机将能录制 4K 自拍视频。到目前为止，虽然每款 Pixel 手机都配备 800W 像素的前置摄像头，但只支持拍摄 1080p 视频。

谷歌 Pixel 5 手机于 2020 年 10 月发布，搭载骁龙 765G 处理器，前置 800W 像素摄像头，左侧打孔设计，后置 1200W 主摄 + 1600W 超广角摄像头，售价为 699 美元（约合人民币 4547 元）。

Pixel 4a 于 2020 年 8 月发布，是谷歌首款采用 800W 像素前置摄像头的打孔屏设备，同样为左侧打孔设计。搭载骁龙 730G 处理器，售价 349 美元（约合人民币 2437 元）。