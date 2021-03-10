TikTok 欧洲员工人数半年翻番，已超 3000 人

3 月 10 日，据知情人士透露，在过去六个月里，短视频应用 TikTok（抖音海外版）欧洲员工人数几乎增加了一倍，并计划重新规划位于伦敦的三个办事处。

TikTok 目前在欧洲共有 3000 多名员工，与去年 9 月份的 1600 人相比几乎翻了一番，其中大多数员工都在英国和爱尔兰工作。

TikTok 已经与伦敦东部的万花筒（Kaleidoscope）开发项目签订了为期 15 年的新办公室租约，该项目靠近伦敦的科技中心。这个办公室占地 88500 平方英尺（约 8222 平方米），可以容纳 850 名员工，其他员工将继续留在 TikTok 位于伦敦帕丁顿区的现有办公室。与此同时，该公司也已经搬进了位于伦敦市中心 SOHO Works 的第三个办事处。

知情人士表示，TikTok 尚未决定如何将该公司的欧洲员工分配到多个办事处中。此前，该公司曾将伦敦员工安置在一个早已无法满足需求的 WeWork 共享办公空间里。

社交媒体评论员马特 · 纳瓦拉（Matt Navarra）称：“TikTok 在英国的快速成长符合该公司在全球取得成功和扩张的更广泛图景。看看 TikTok 目前在英国招聘的职位数量，再加上其最近购买和租赁的办公空间，你会发现它实际上希望将伦敦办事处建成欧洲总部。”

纳瓦拉表示，TikTok 的大部分增长可能来自业务的可货币化元素。他说：“许多空缺职位与营销、商业合作和销售有关，随着 TikTok 从专注于获取新用户转向开发其广告平台，以更好地与 Facebook 等数字广告巨头竞争，这将更加重要。有鉴于此，我认为我们将在 2021 年开始看到 TikTok 为广告商加速发布新的广告平台功能和工具。”

TikTok 拒绝披露万花筒办公室的租赁成本，也没有透露该办公室是否将作为该公司的英国总部、欧洲总部抑或是全球总部。去年 TikTok 曾考虑将该公司的全球总部设在伦敦，但 7 月份时媒体报道称，TikTok 的母公司字节跳动最终放弃了该计划。

尽管 TikTok 面临着来自 YouTube Shorts 和 Instagram Reels 等相似应用日益激烈的竞争，但它还在继续保持快速增长。移动应用商业情报分析机构 Sensor Tower 的数据显示，TikTok 继续占据应用程序排行榜的主导地位，2020 年下载量超过 20 亿次。