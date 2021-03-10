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3299 元至 3799 元，小米 10S 正式发布：搭载骁龙 870，哈曼卡顿双扬立体声，至尊版经典外观

2021/3/10 14:15:41 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家 3 月 10 日消息 今天下午，小米 10S 正式发布，升级搭载了高通骁龙 870 芯片、Harman Kardon 对称式双扬立体声与小米 10 至尊纪念版的经典外观设计。

小米公布了小米 10S 手机的售价，8GB+128GB 售价 3299 元，8GB+256GB 售价 3499 元，12GB+256GB 售价 3799 元，3 月 10 日下午开启 100 元订金预售，3 月 12 日 10 点全渠道首卖。

小米 10S 搭载 1 亿像素相机，稳居最高像素；8K 电影相机，专业导演模式，高端影像必备；更有同价位相机最大底。

IT之家获悉，从官方介绍来看，小米 10S 将成为小米有史以来音质最好的手机，还将提供有新配色，例如小米 11 同款蓝色、钢琴黑色、陶瓷白色

小米 10S 搭载了骁龙 870 + 超强 VC 液冷散热，年度新秀骁龙 870，3.2Ghz 超高主频 + 安兔兔跑分超 69 万。搭配超强 VC 液冷散热，让持续强劲性能，超水准发挥。

小米还表示，小米 10S 电池容量为 4780mAh ，传承了小米 10 三重快充，支持 33W 有线疾速闪充 +30W 无线疾速闪充 + 10W 无线反充。

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关键词：小米10S小米10小米手机

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