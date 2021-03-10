【IT之家评测室】魅族 Flyme 9 上手：“三零”，让体验回归纯粹

在 3 月 2 日的魅族 18 系列手机发布会上，魅族正式带来了全新的 Flyme 9 系统，新一代 Flyme 系统拥有 Flyme 隐私四重防护、Alive Design、小窗模式、系统导航、动态照片和视频编辑等新功能与设计。此次 Flyme 9 系统针对系统安全和广告问题进行了严格的处理，并且首次提出了 0 广告、0 推送、0 预装的 “三零”概念。

众所周知，广告业务是手机厂商们的一大营收来源，但系统内随处可见的广告实打实的降低了用户体验，不仅容易出现误触，还非常影响系统美观和统一性，一台原本设计精致高端的手机因为这些广告瞬间变的 “廉价”起来。魅族 Flyme 9 这次的 “三零”勇气和魄力，是值得所有友商们去学习的。

所以这篇评测，先从魅族 Flyme 9 的 “三零”开始。

一、0 广告、0 推送、0 预装

在官方的解释中，“三零”分表代表着魅族 18 系列不预装任何第三方应用、18 系列不含任何运营推送、系统自带应用不含任何广告。

在IT之家的实际体验中，也确实如此。首次打开魅族 18 Pro，系统内无任何魅族之外的第三方应用，不仅如此，甚至连淘宝、京东、支付宝等类似 “凡是智能手机都会有”的第三方 App，魅族 18 Pro 也没有预装，这也足以说明魅族此次的决心。

部分预装 App 对比：

左：魅族 Flyme 9

右：魅族 Flyme 8▲

运营推送方面，不知道各位用安卓手机的小伙伴有没有下面类似的体验：

一台许久不用的安卓机，重新开机之后的有很高的几率会卡顿几下，因为在这时候，各种系统推送都会蜂拥而至，比如自带浏览器等这些系统级的推送，大事小事干货广告标题党夹杂其中，很容易让人产生厌倦反感情绪。

Flyme 8 系统推送▲

在魅族 18 系列上，这种问题已经成为过去式，笔者在使用魅族 18 Pro 时，除了手动开启的应用推送和诸如应用商店提醒应用更新（默认）这样的推送之外，各种广告 “垃圾”推送已经消失不见。

系统自带应用不含任何广告类似，在IT之家的体验中，诸如应用商店、游戏中心、主题美化、手机管家、魅族商城、音乐、视频等预装应用已经没有任何开屏广告，在应用内也找不到广告痕迹。比如在天气这种很容易出现广告的预装 App 内，Flyme 9 呈现的就是一个非常干净的天气应用，最底部的 “本地资讯”也已经砍掉，鬼知道在天气里装资讯到底能提升多少用户体验？总之魅族 Flyme9 确实觉悟了。

非常值得一提的是，此次魅族 Flyme9 的魅族浏览器变动也极大，特别是首页，直接砍掉了信息流，只保留了常用标签和搜索框，让浏览器的体验更加回归本质。

在早些年，魅族手机搭载的 Flyme 系统广告非常疯狂，笔者至今印象深刻。比如日历、闹钟这些常用的应用，底部总是会莫名其妙的出现 App 下载广告，关闭的按钮还特别小，一不小心就进入了下载列表。再比如内置的浏览器、读书、应用商店这些应用，这真的是广告大户，开屏广告五花八门不说，还没事推送一些极具诱导性的文案，比如：

截图自知乎网友 @rocky ▲

在 Flyme 9 上，魅族算是 “痛改前非”了，所谓浪子回头金不换，那些烦人的推送、广告终于消失不见，一套纯粹、干净、无污染的 Flyme 系统终于呈现在了我们面前。

说实话，“广告”并不是魅族自己一个人的问题，因为有好多友商们也在这么做，无非是明显与不明显的差异，这是行业共识的 “潜规则”、消费者们共同面对的一个问题，但是手机广告原本就应该存在吗？广告的存在就真的合理吗？笔者对这个话题暂时打上一个大大的问号。

“无广告”不应该成为一台手机的卖点，但在现在来看，无广告确实成为了手机的卖点，无论如何，魅族能第一个站出来喊出 “三零”的口号，算是给业内起到了很好的 “榜样”作用，笔者真心希望友商们能跟进、跟进、再跟进。

二、设计

Flyme 9 给笔者的第一眼，还是那个十足的魅族味，你无法具体的形容词去描述 “魅族味”，这是一种由内到外的 “不入俗”的气质，和人一样，手机也是有气质的，这种气质就是来源于系统这个灵魂。实际上仔细观察的话，这种 “不入俗”的感觉，很大一部分原因来自壁纸选得好，那种魅族式审美的壁纸，特别是这种山啊水啊的壁纸，搭配魅族 Flyme 图标、色彩搭配、过渡动画甚至是标志性的魅族 R 角设计，会产生一众非常协调的美感，有点文艺范，也有点极简化。

回到魅族 Flyme9 上，IT之家在《魅族 18 Pro 旗舰手机评测》中实际上已经深度体验了 Flyme 9，这里再圈几个重点简单和大家分享一下。

在 Flyme 9 上，UI 界面设计进行了新设计，简化视觉元素的设计理念让整个系统界面更加干净简洁。例如，原来复杂的屏幕指纹图标变成了一个简单的小圆圈，系统内部的很多功能界面也引入了新的排版设计，避免大量的文字堆积，转而使用精简文字、图标和色彩来体现页面逻辑和元素的方式，让功能界面看起来更加清爽有序，自然也更加美观。

魅族是一个非常讲究 “情怀”的品牌，比如魅族执念的 mBack，全面屏手机让 mBack 退出了历史舞台，但它仍以通过一些新的形式和喜欢它的朋友见面。

魅族 Flyme 9 带来了全手势 mBack，在系统 “导航和快捷操作”—“导航方式”中，可以选择 mBack 功能。操作方面基本延续了当年的物理键 mBack，比如：

使用融合方案，可以侧滑返回。 轻触 mBack，返回上一页面。 上滑或按压 mBack，返回桌面。 在 mBack 处横滑，能够实现应用快速切换。 长按压 mBack，熄灭屏幕。 在屏幕底部向下一滑，就能实现应用半屏交互，点击完成操作后，窗口又自动恢复原位。

伴随全面屏消失的，还有当年普及的呼吸灯设计，魅族 Flyme9 在借助前置摄像头，复刻了魅族 MX 时代经典的小圆圈呼吸灯，有消息通知时摄像头周围会亮起一圈，实现类似呼吸灯的效果，老魅友应该会很感动了吧？

此外，Flyme 9 在息屏显示方面也做了升级，新增了 9 个系列、40 多个息屏显示图案，如果这些都不满意，你还可以自定义息屏内容，包括设置个性签名、添加图片、动图等等。

在 Flyme 9 上，还有一项比较重要的更新，就是小窗模式 3.0。主动呼出小窗功能支持所有应用了，点击 “更多”按钮，无需添加即可使用小窗打开任意应用，此外，收到消息进行应用间跳转时，无论是图片 / 文件分享，还是 Aicy 识别，均可使用小窗打开。

还有，小窗模式还引入了全手势的支持，例如拖动指示条可以改变小窗形态，上滑将小窗悬浮，下滑将小窗全屏等等。

三、安全

这部分，IT之家小编 @汐元在《魅族 18 Pro 旗舰手机评测》已经详细描述，这里简单赘述一下。

首先，在 Flyme 9 上，应用的通知权限、联网权限都需要询问才能通过。应用通知可以提前把控，避免应用过度推送通知。而联网授权询问，则可以阻绝恶意应用利用联网权限上传隐私信息，同时，系统还会在前台启动 AI 拦截，避免应用相互唤醒、链式唤醒等恶意行为。

应用的定位权限也受到了严格限制，你可以选择应用仅在被使用时可以获取定位，也可以允许一次。应用在申请定位权限时，你甚至可以只允许它访问大概的位置，降低了位置信息被获取的精确度。

Flyme 9 还具有 “全视鹰眼”的能力，可以对应用的敏感行为进行提醒，无论是在前台还是后台，一旦调用录音、拍照、定位 和剪贴板等权限，系统就会在状态栏提示。

再比如在私密斗篷的空信息授权，应用请求联系人、短信、通话记录等 7 个权限时，可选授予应用空信息，保护隐私同时也能继续使用应用。

总结：

谈一款系统的体验好坏来自多个方面，包括设计，包括交互，包括功能、隐私安全等等。全新的魅族 Flyme 9 在这几个方面均进行了不同程度的升级，设计上看起来更加简约了，文艺感和清新感仍在。交互方面对 mBack、小圆圈呼吸灯进行了复刻，这也算是对情怀致敬。隐私、安全方面 Flyme 9 实现了较大的升级，没了烦人的广告和推送，系统体验更纯粹了，也更放心了。

作为魅族手机的标志性烙印，Flyme 系统至今仍被相当多的魅友所追捧，Flyme 系统上的一些先进的设计理念和交互仍对整个智能手机市场产生着深远的影响，总而言之，魅族 Flyme 9 并不能保证所有的用户都喜欢上，但对曾经的魅友们来说，那种熟悉的感动又回来了。