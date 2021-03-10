东南亚网约车巨头 Grab 拟通过与 SPAC 方式在美上市

北京时间 3 月 10 日消息，据报道，知情人士今日称，为加快上市进程，东南亚网约车和快递服务巨头 Grab 正计划通过与一家 “空白支票公司”合并的方式在美国上市。

知情人士称，摩根大通和摩根士丹利目前正与 Grab 合作，寻找可以与之合并的 “特殊目的收购公司”（SPAC，即空白支票公司）。在此之前，摩根大通和摩根士丹利已经在为 Grab IPO（首次公开招股）计划提供咨询服务。

该知情人士同时指出，虽然 Grab 在寻求与 SPAC 合并的方式上市，但通过传统 IPO 在美国上市的可能性还没有被完全排除。

对此，Grab 和摩根大通的代表拒绝发表评论，而摩根士丹利的一名代表尚未回复记者的置评请求。

当前，SPAC 是全球 IPO 市场的一个新趋势，金融家们通过这种新的流行工具，来规避传统 IPO 的监管麻烦。此前，已经有不少初创公司通过与 SPAC 公司合并的方式上市，如法拉第未来、空中出租车初创公司 Joby Aviation 和卫星发射公司 Rocket Lab 等。

分析人士称，与 SPAC 合并后，Grab 将加快其上市进程。Grab 是东南亚最具价值的初创公司，得到了软银的支持。除了 Grab，东南亚的其他几家科技 “独角兽”公司，如 Traveloka 等，也在考虑通过 SPAC 上市。

Grab 此次考虑上市事宜，正值该公司与印尼竞争对手 Gojek 的合并谈判破裂。相反，Gojek 已转而与当地电商公司 PT Tokopedia 展开合并谈判。

上个月，Grab 刚刚宣布，已完成新一轮 20 亿美元的融资，这是该公司有史以来最大的一笔贷款融资。当前，Grab 正面临激烈的市场竞争，而这笔新资金将提升其现金流动性。据悉，这笔贷款融资将使 Grab 的现金储备超过 50 亿美元。