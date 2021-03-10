中移互联网：“中间号”每月为近 2 亿用户提供号码隐私保护

近期，中国消费者协会将 2021 年全国消协组织消费维权年的主题确定为 “守护安全畅通消费”，要求加强消费者权益保护，进一步改善消费环境，促进消费畅通，并提出切实保障消费者个人信息安全。中移互联网有限公司推出的 “中间号”每月为近 2 亿用户提供号码隐私保护，实现消费过程中交易双方手机号码 “双加密”。

据介绍，“中间号”针对临时通话场景为用户提供个人手机号码隐私保护服务，在商家与消费者之间提供一个临时虚拟号码作为沟通中介，防止交易双方个人号码泄露。虚拟号码在交易完成后立即失效，有效杜绝电话骚扰和信息倒卖等风险。

“中间号”已在移动出行、电商快递、外卖配送、二手交易、中介服务等消费场景广泛应用。例如，在网约车出行场景中，司机和乘客通过 “中间号”平台分配的临时虚拟号码进行双向沟通，保证个人手机号码不泄露；在收发快递场景中，快递公司通过 “中间号”为收件人分配临时虚拟号码，有效杜绝因快递包裹上个人信息泄露而招致骚扰等问题。不少消费者表示，手机号码承载着大量个人账户与信息，泄露之后风险巨大。有了 “中间号”之后，个人号码可以实现 “隐身”，现在消费更安心了。

目前，中移互联网公司 “中间号”与滴滴出行、美团外卖、58 同城、达达到家、易车网等超过 400 家知名企业开展合作，为广大消费者提供个人号码隐私保护。