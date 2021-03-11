上市首日，少儿游戏平台 Roblox 市值飙升至 383 亿美元

3 月 11 日消息，据报道，新冠疫情让许多互联网公司业务火爆，儿童在线游戏平台 Roblox（罗布乐思） 也是其中之一。3 月 10 日，该公司在纽约证券交易所上市，当天股价暴涨。根据 69.6 美元的收盘价，该公司市值已经飙升到了 382.6 亿美元。

和 Spotify、Slack 和 Palantir 等科技公司一样，Roblox 采取了最近较为流行的 “直接挂牌”上市模式。该公司没有发行新股份融资，而是让现有股东迅速抛售手中的 “旧股”，没有传统的限售期约束。相比程序繁杂的 IPO，直接挂牌模式更为简单快捷。

3 月 10 日，Roblox 股票开盘价高达 64.5 美元，这一价位比该公司今年一月份线下融资交易中的每股 45 美元上涨了 43%。

纽约证券交易将 45 美元作为 Roblox 的参考价，不过这一价位上并无股票换手。参考价的目的是反映新上市公司过去在线下市场的估值水平，并不意味着股票会在这个价位上开盘交易。

如果考虑公司各种发行的股票（包括未来转为普通股的限制性股票），Roblox 已发行股票总数为 6.52 亿股。按照收盘价计算，Roblox 公司的实际市值已经达到了 453 亿美元。

Roblox 上市有着良好的业绩支撑。在全球新冠疫情期间，学校关闭，体育场所停止开放，许多少年儿童在家里玩游戏，拉动了 Roblox 在线游戏平台增长。

Roblox 目前已经成为苹果和谷歌软件商店中收入最高的 APP 之一。玩家可以在平台上创建虚拟形象，选择数以百万计的丰富游戏，还可以游览虚拟主题公园，养虚拟宠物，和好朋友展开网络对战。

去年，Roblox 的营收增长了 82%，达到 9.24 亿美元。不过该公司仍然亏损，去年的亏损额从 2019 年的 7100 万美元增加到 2.53 亿美元，主要原因是平台和开发者有收入分成计划，而平台将开发者的收入翻了三倍。据统计，通过各种虚拟销售，去年 1250 名游戏开发者在平台上获得了至少一万美元的收入。

去年年底，Roblox 曾计划通过传统的 IPO 模式上市。然而，随着民宿鼻祖 Airbnb 以及餐饮外卖公司 DoorDash 在上市过程中出现股价定价偏低（早期交易者受益），Roblox 改变了主意，决定采取直接挂牌模式。另外在上市之前该公司还进行了一次小规模融资，并将股份稀释影响最小化。

另外，在提交上市申请文件后，美国证券交易委员会对该公司通过虚拟货币 “Robux”获得收入的方式提出质疑，该公司重新提交了财务数据，并推迟了上市时间。

据分析，对于华尔街分析师来说，Roblox 是一家估值比较困难的互联网公司，该公司主要服务少儿游戏玩家，而一旦新冠疫情缓解，学校重新开课之后，少年儿童将更多选择和朋友们在线下玩耍，这种变化对于 Roblox 产生怎样的影响，尚不得而知。

在现有用户规模的基础上，Roblox 已经在增加各种内容服务，比如推出虚拟音乐会、教育服务等等。不过总体而言，Roblox 的营收主要来自于少年儿童家长的钱包。

周三，Roblox 公司首席执行官巴祖奇（David Baszucki）在接受媒体采访时表示，过去 15 年，Roblox 一直在增长，这得益于游戏社区、优质内容、开发者队伍，以及平台连接用户的能力，公司已经有长期增长计划，因此即使在新冠疫情结束之后，相信业务会继续增长。

对于 2021 年，Roblox 预计还将获得高增长（不过增速低于疫情严重的 2020 年）。该公司上周公布了业绩预期报告，预计今年的营收将在 14.4 亿美元到 15.2 亿美元之间，增长速度在 56% 到 64% 之间。

该公司预计游戏用户数量今年将增长 6% 到 12%，而总的游戏交互时间和去年基本持平。通过和收入增速对比可以看出，Roblox 平台今年的单一游戏用户平均收入将会更高。

Roblox 的首席财务官顾思里（Michael Guthrie）表示，进入 2020 年时，平台已经有了良好的自我增长能力，后来受到了新冠疫情和保持社交距离政策的推动，随着这些疫情限制措施逐步取消，公司预计 2021 年的增长速度将会低于 2020 年，不过今年公司在绝大多数业绩指标中都将获得绝对值增长。

按照周三的开盘价和 2021 年业绩预期中位数，Roblox 的市盈率为 29 倍，这一估值水平高于软件开发商 Unity 的 27 倍，另外明显高于其他游戏公司，比如 Zynga、艺电和 Playtika，这些游戏行业公司的市盈率仅为个位数。