约会应用开发商 Bumble 上市后首份财报超预期：盘后大涨 6%

北京时间 3 月 11 日早间消息，据报道，美国约会应用开发商 Bumble 周三披露的上市后首份财报显示，该公司的营收达到 1.656 亿美元，超出华尔街 1.633 亿美元的预期，并且基本实现盈亏平衡。受此消息影响，该股在盘后交易中涨超 6%。

该公司旗下拥有 Bumble 和 Badoo 两款热门约会应用。由于新冠疫情推动网上约会人数增多，他们在第一季度实现强劲的营收和订户增长，每股亏损只有 1 美分，远好于 13 美分的华尔街平均预期。不过，由于上市后第一季度的股本计算可能存在误差，所以这一数据对比可能并不精确。

该公司当季营收同比增长 31%，旗下的 Bumble 应用创收 1.058 亿美元，Badoo 应用创收 5980 万美元。

不过，Bumble 当季仍然净亏损 2610 万美元，去年同期则实现 1720 万美元净利润。

Bumble 旗下两款应用第四财季付费用户总数达到 270 万，较 2019 财年第四季度增长 32.5%。该公司并未披露最近的用户总数，但截至 2020 年 9 月达到 4210 万月活跃用户。

Bumble 今年 2 月通过 IPO 上市，母基金总额为 22 亿美元，其主要竞争对手是约会应用 Tinder 和 Hinge 的母公司 Match Group。

Bumble 公司旗下的同名应用主要瞄准美国、英国、澳大利亚和加拿大市场，Badoo 则以欧洲和拉美市场为主。

Bumble 的旗舰应用主打一个独特卖点：在异性恋配对中，当双方互相表达兴趣后，只有女性有权率先发送消息，而男性必须在 24 小时内回复。而在同性恋配对中，双方均可率先发送消息。

▲ Bumble 创始人/CEO Whitney Wolfe

由于新冠疫情迫使人们居家隔离，增加了上网时间，使得约会应用热度大增。Bumble 总裁塔里克 · 肖卡特（Tariq Shaukat）也证实疫情期间被压抑的约会需求，但不同市场的情况存在差异。他在电话会议上说：“我们看到今年的互动表现强劲。”

该公司旗下的两款应用在 2020 年第四财季每用户平均收入合计达到 20.02 美元，高于 2019 年第四财季的 19.99 美元。

Bumble 预计 2021 年第一财季营收为 1.63 亿至 1.65 亿美元。具体到 2021 年全年，Bumble 预计营收达到 7.16 亿至 7.26 亿美元。

除了约会服务外，该公司还提供 Bumble BFF 和 Bumble Bizz，帮助用户建立柏拉图式的职业联系。

Bumble CEO 惠特尼 · 沃尔菲 · 赫德（Whitney Wolfe Herd）预计，至少要到 2022 年才会对 Bumble BFF 进行商业化，但该公司认为这种柏拉图式的关系可以创造重要的机会，服务 “女士优先”的用户群。