中国移动 19 省无线网优集采：16 家厂商中标，华为中兴份额遥遥领先

从中国移动官网获悉，备受关注的中国移动最新一轮 19 省无线网络优化（日常优化部分）集采大标中标结果公示，华为、中兴、大唐移动、诺基亚通信等 16 家中标。

据此前集采公告显示，本次无线网优集采涉及的省份包括：甘肃、广西、贵州、河南、湖北、江西、内蒙、青海、四川、天津、西藏、新疆、浙江、重庆、黑龙江、湖南、陕西、云南、宁夏，共计 19 省。项目采购的主要内容包括：2021 年和 2022 年度的日常优化工作，其中，2021 年集采需求量为 5808371 次；2022 年集采需求量为 5905854 次。具体采购规模如下：

昨日晚间，中国移动 19 省陆续公布了各省份的无线网优集采结果，具体中标人及中标情况见下表：

从本次中标结果看，16 家中标企业中，华为和中兴两家无疑又是总份额最高的两家。19 个省份总计 62 个份额，华为一家中标份额就达 19 个，且拿下 14 个省份的第一份额，可谓赚的盆满钵满。中兴中标份额次之，达 15 个，收获也颇丰。

在其他厂商中，世纪鼎利表现不错，拿下 4 个省份额；北京同友、诺基亚通信、中国移动设计院和南京欣网均中标 3 个省份额；大唐移动等中标 2 个省份额；爱立信等其他企业中标 1 个份额。

从上表中可以明显看出无线网优市场的格局，主流设备商包揽了绝大部分份额，而其他小厂商所得份额可谓少得可怜。且华为、中兴两家厂商的份额占比处于其他厂商可望而不可及的状态。