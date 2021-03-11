联发科与中国移动完成 NB-IoT R14 多载波增强现网试点验证

3 月 11 日消息，近期 MediaTek（联发科）与中国移动联合在北京现网下进行 NB-IoT R14 标准的多载波增强试点验证，率先完成三载波下 100 台终端并发 FOTA 业务的大容量测试，进一步验证了更高传输速率、更低时延的业务满足度。随着 NB-IoT 规模化部署，多载波增强技术将提升小区容量和吞吐量等性能，结合中国移动已全网开启 NB-IoT R14 速率增强、功耗优化 RAI 等功能，将更好的支持大容量并发应用场景，推动 NB-IoT 更广阔的市场发展前景。

NB-IoT R14 标准引入的多载波增强技术，增加了在非锚点载波上进行寻呼和随机接入的功能，让网络更好的支持大连接，并减少随机接入的冲突概率，可更有效率的提升网络容量。

此次联合测试基于 MediaTek MT2625 商用模块，在本次测试环境下，以 FOTA 文件 300KB 下载为例，在极好点下，三载波能够实现 100 台终端平均 8 分钟完成业务（相同条件下，单载波能够实现约 30 台终端业务）。NB-IoT 三载波小区约达到单载波小区 3.3 倍业务容量，能够有效支撑后续窄带移动物联网的大并发业务。

MediaTek 的 NB-IoT 芯片具有高整合度和双模优势，拥有完整的物联网软硬件开发平台，可适用于各类 NB-IoT 终端。MediaTek 与中国移动在 NB-IoT 领域紧密合作，已推出 NB-IoT 通用模组、一站式解决方案并完成 R14 速率增强测试，未来双方将继续密切协作，共同推进物联网产业的发展。