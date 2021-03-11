快手上线 “儿童实名认证通知监护人”新功能

3 月 11 日晚间，快手日前上线 “儿童实名认证通知监护人”新功能，在未成年用户做实名认证时，平台专门增加监护人授权环节。

据悉，在用户做实名认证时，年龄小于 14 周岁，将被要求填入真实姓名、身份证号、手机号，通过校检后进入下一步，填写监护人相关信息；随后平台将根据所填监护人信息联系监护人，征求其授权同意，同时告知监护人未成年人保护相关条款，包括 “儿童个人信息保护规则及监护人须知”和 “儿童守护协议及监护人须知”等；监护人授权同意后，账号方可实现认证；如未成功获得授权，系统将重新返回认证最初界面，并删除已收集到的儿童信息。

据介绍，为防止虚假监护关系认证，平台除了要求监护人进行人脸识别，还规定单个监护人不能绑定 3 个以上的儿童用户，并对监护关系进行交叉核验，尽可能保障信息的安全和准确。在监护人通知和授权同意过程中，平台将就是否开启青少年模式、是否允许被监护人发布作品并被推送等问题征求监护人同意，保障账号使用过程中的隐私、内容安全，切实保护未成年人权益。

据快手相关负责人介绍，该实名认证通道明确了监护人告知和授权，依据新《未成年人保护法》规定，在充分发挥家庭监护作用的同时，能更好地保证平台对未成年人隐私数据进行妥善使用，履行隐私保护义务和责任。

除了这项于 2 月 20 日上线的新功能，快手还升级了儿童隐私保护功能。对完成实名认证的未成年人账户，平台将强制启动隐私保护功能，隔离与陌生人的私信互动，阻断来自通讯录等渠道的互动，其他用户也不会在同城 “在线状态”里看到未成年用户，避免个人信息泄露可能带来的潜在风险。

“隐私保护不仅仅针对已实名认证的儿童用户。有部分未成年人用户会从其他渠道获取账号，或暂时未进行实名认证，风控策略抓取后，针对这类被识别为高度疑似未成年用户的账号，也建立了一套较为完备的识别、引导和保护机制，平台也将实施主动保护。”快手相关负责人表示。