Uber 和 Lyft 宣布共享黑名单：封杀严重侵害乘客的网约车司机

北京时间 3 月 12 日凌晨消息，据报道，网约车已经走入寻常百姓家，而网约车司机有关的安全问题引发民众忧虑和舆论关注。3 月 11 日，美国两大网约车巨头 Uber 和 Lyft 宣布，双方将共享因为严重侵害事故被封禁的驾驶员或外卖员名单，以提升对消费者的服务安全性。

两家公司表示，分享黑名单涉及到的严重侵害事故包括致命的身体攻击，以及严重性攻击等。另外未来，两家公司还计划向更广泛的运输和快递行业分享黑名单。

乘客面对的网约车司机安全性已经是一个老话题。一年前，Uber 发布了第一份安全性报告。报告显示，2017 年和 2018 年，在美国完成的 23 亿个网约车订单中，消费者一共报告了 6000 多次性攻击事件。

作为美国第二大网约车服务商的 Lyft 也表示，计划出台类似 Uber 的安全报告，但是时间几次被推迟。

Lyft 负责政策制定的高管布莱登伯格（Jennifer Brandenburger）日前表示，公司正在等待和加州政府监管机构之前的分歧获得解决办法，监管机构要求该公司提供网约车司机性攻击和性骚扰方面的详细信息。

Uber 和 Lyft 曾反对加州监管机构的要求，认为这会侵犯受害者的隐私权。

在招募新司机时，这两家网约车平台都会通过第三方对应聘者进行安全背景审查。不过两家公司高层都表示，大量的性攻击事件表明，一些司机的问题有时候逃过了审查。

Uber 首席法务官韦斯特（Tony West）周四表示，正如公司的安全报告所揭示，对网约车的 “严重侵害事件”非常少，占比不到千分之一，因此此次共享黑名单涉及的司机数量非常少。

Lyft 公司的布莱登伯格表示，在共享黑名单的方案中，两家公司平衡了平台安全性、乘客隐私权和公平问题。另外，两家公司未来也会考虑是否扩大黑名单规模，即把涉及到的严重侵害事故范围继续扩大。