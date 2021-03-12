韩最大电商 Coupang 上市首日暴涨四成，市值一度破千亿美元

北京时间 3 月 12 日凌晨消息，据报道，3 月 11 日，韩国最大电商公司 Coupang 在纽约证券交易所挂牌上市，当天股价暴涨四成，其中公司市值一度突破了千亿美元大关。Coupang 也成为网约车巨头 Uber 之后，美国股市最大规模的 IPO 案例（Coupang 此次一共融资 46 亿美元）。

Coupang 引人注目的是日本软银集团充当背后大股东。周四，该公司股价在纽约证交所以每股 63.5 美元开始交易，比 35 美元发行价相比上涨了 81%。当天，股价稍后有所回落。

最终在上市第一天，Coupang 股价收于每股 49.25 美元，相比发行价涨幅为 40.71%。

Coupang 上市进一步让美股市场 IPO 交易升温，今年以来美股首次公开募股的总融资额已经达到了 1140 亿美元。作为对比，美股去年 IPO 总融资额为 1800 亿美元（已经是历史记录）。

在 2019 年上市时，Uber 融资 81 亿美元，当时市值高达 1090 亿美元。另外，周四 Coupang 上市也是阿里巴巴集团 2014 年上市（一共融资 250 亿美元，是美股历史记录）之后，亚洲公司在纽交所最大规模上市交易。

在此次上市中，Coupang 和早期投资人以 35 美元的价格发售了 1.3 亿股股票。另外在后期，投资人将套现的股票数量从 2000 万股增加到 3000 万股。

据消息人士透露，与众不同的是，Coupang 将 IPO 交易限制在了不到 100 个投资机构内，其中排名前 25 位的投资机构买到了八成的股票。

Coupang 创始人兼首席执行官 Bom Kim 周四表示，很幸运的是，公司股票获得了许多优秀投资机构的追捧，因此无法满足所有的投资人。现在公司有了一个卓越的投资人队伍，他们和公司拥有相同的发展愿景和战略。

限售期

普通公司上市都会对员工或者高管抛售股票的时间做出限定，不过 Coupang 公司做了一些例外安排。

大部分投资人答应了 180 天的限售期，不过一些员工可以在上市六天之后抛售股票，前提是股价高于 IPO 发行价。现有已注册股东可以在上市 12 天后发售股票，前提是股价比 35 美元发行价高出至少 133%。

软银集团持有的 Coupang 股份目前价值大约 300 亿美元。2018 年年底，软银集团管理的愿景基金一号向 Coupang 投资了 20 亿美元，当时将公司估值为 90 亿美元。更早之前的 2015 年，软银集团本身向 Coupang 投资了 10 亿美元，公司估值仅为 50 亿美元。

投票权

Bom Kim 是哈佛大学的一名辍学生，他在 2010 年创办了 Coupang，今天已经发展成为 “韩国亚马逊”。该公司采取了双重股权架构，未来他本人还将掌握公司 77% 的投票权，牢牢掌握发展命运。

招股书显示，该公司在韩国大规模发展物流快递网络，该公司物流仓库 11 公里半径内已经覆盖了韩国七成人口。该公司投资于新兴业务，比如餐饮外卖和网络视频服务。

在过去三年中，该公司收入翻了三倍，亏损额则削减了一半。2020 年，公司净亏损 4.75 亿美元，总收入为 120 亿美元。

据悉，高盛集团、Allen 和摩根大通银行是 Coupang 此次上市的承销商。