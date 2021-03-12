谷歌旗下人工智能实验室 DeepMind 成立新 AI 研究团队

北京时间 3 月 12 日早间消息，据报道，被谷歌在 2014 年收购的英国人工智能实验室 DeepMind 悄悄在纽约成立了一个研究团队。

DeepMind 拒绝透露其纽约团队有多少人，但根据 LinkedIn 数据的分析表明，这个数字在 10 到 15 人之间。该公司发言人表示：“现在我们在纽约有一个规模较小的核心团队，随着时间的推移，我们会慢慢扩大其规模。”这位发言人透露，当前这些员工都在家中工作，但是该公司称，一旦封锁限制解除，他们就将在谷歌的移动大楼里开始工作。

据悉，DeepMind 已经在纽约聘请了几位知识界的重量级人物，前谷歌员工克里斯丁 · 凯赛尔 · 陈（Christine Kaeser-Chen）在 2 月加入成为一名员工研究工程师，哈佛大学毕业生伊师塔 · 达斯古普塔（Ishita Dasgupta）也在去年 12 月加入。

DeepMind 被认为是全球人工智能领先企业之一，该公司去年 6 月聘请了 Facebook 人工智能研究（FAIR）的联合创始人罗博 · 费古斯（Rob Fergus）来领导其纽约团队。在过去的几个月里，已经有多名研究人员加入了费古斯的团队，DeepMind 也正在这座城市内积极招聘更多人才。

DeepMind 发言人对媒体表示：“去年，计算机视觉和深度学习先驱罗博 · 费古斯加入了我们的团队，让我们感到非常高兴。他的总部在纽约，这个令人兴奋的角色将成为该团队的关键组成部分。”

在全球范围内，Facebook 的 FAIR 有不到 400 名员工，而谷歌的 DeepMind 则拥有大约 1000 名员工，其中大部分都在其伦敦总部办公，其余的员工分布在山景城（谷歌总部所在地）、阿尔伯塔、蒙特利尔和巴黎等地。

多所著名大学都在纽约建立了人工智能实验室，其中包括纽约大学和康奈尔理工学院。但是除了 FAIR 和 DeepMind 之外，这座城市内的大型企业人工智能实验室并不多，例如谷歌的 Google Brain 在这里就没有实验室。

费古斯同时供职于 DeepMind 和纽约大学，他是纽约大学库兰特数学科学研究所的计算机科学教授。此前他曾供职于牛津大学、麻省理工学院和加州理工学院，并凭借其工作成功获得了许多奖项。

为了争夺世界上最优秀的人工智能人才，DeepMind 和 FAIR 在过去 10 年中一直在竞争。他们希望这些顶尖的人工智能研究人员（有时年薪在 100 万美元左右）能够创造出可以被谷歌和 Facebook 分别利用的人工智能技术。

值得一提的是，费古斯也是 FAIR 的联合创始人，2013 年，他和人工智能先驱雅恩 · 乐昆（Yann LeCun）一起创立了 FAIR。

2018 年 9 月，费古斯在 FAIR 纽约办公室接受采访的时候表示，大部分时间里，他都在招揽研究科学家。当时他说，FAIR 向几乎所有人都发出了工作邀请，这些人此前也收到了来自谷歌、亚马逊和英特尔等公司的工作邀约。

他补充说，AIR 试图通过其与学术界和 Facebook 产品团队的密切关系来吸引人才，而且他们将绝大多数研究论文的代码进行开源，而 DeepMind 并不会经常这样做。