TCL 灵悉 C12 全套系 AI 家电发布：含智屏、空调、冰箱、洗衣机……

3 月 9 日下午消息，TCL 2021 春季新品发布会今日举行。TCL 正式发布旗下首个套系新品——灵悉 C12 全套系 AI 家电。并对电视旗舰 X 系列进行升级，首发 TCL X12 8K Mini LED 星曜智屏，这也是首款搭载 TCL OD Zero Mini LED 技术的新品。

TCL 在今年的春季新品发布会，延续了近几年 “Making Life Intelligent”的主题，中文释义为 “智慧科技更懂你”，相比 2020 年的 “智享未来”，TCL 今年更注重于智慧科技产品在全套系全场景下的用户体验。

基于此理念，TCL“灵悉 C12 全套系 AI 家电”应运而生，包括智屏、空调、冰箱、洗衣机、集成灶、智能锁、Mini 智屏开关等产品，TCL 希望通过套系产品的互动融合，打破了家居场景的产品与产品之间单一的连接方式，实现全套系信息的无缝连接，为用户带来极智的全场景智慧生活。

TCL C12 量子点 Mini LED 智屏作为灵悉套系中的 “大屏担当”，在 228μm 级 Mini LED 芯片的核 “芯”加持下，具备 1000nits 高亮度、1 千万比 1 对比度、157% 色域值等特性。此外，120Hz 高刷新率 + MEMC 运动防抖等功能满足游戏需求，为游戏爱好者提供了媲美主机的畅玩体验。

除硬件方面，此次春季新品发布会还同步上线了智屏系统 UI5.0，其以 “UI 服务于内容，交互服务于体验”为核心设计理念，在 UI 设计、系统交互、场景功能等诸多方面全面革新，打造更沉浸、更自在、更愉悦的全场景智慧系统。

内容方面，UI 5.0 联合国内 8 大云游戏平台将千款游戏搬上大屏，同时引入 AI 健身、远程课堂、少儿内容、健康管理等服务场景；产品侧则与 vivo 达成首发合作，智屏能同步提醒 vivo 手机来电和消息通知，当用户接听电话时，智屏将自动降低音量，保持通话清晰。

在 “外显内芯，屏连万物”的产品逻辑下，TCL 灵悉 C12 全套系也尝试打通影音娱乐、厨艺美味、智能安防、健康新风等智慧家居场景。除 C12 智屏外，一屏连接的还有 TCL C12 急冷智屏冰箱；TCL C12 智屏集成灶；TCL C12 双温柔风空调；TCL C12 智慧新风空调；TCL C12 复式分类洗衣机；TCL C12 AI 摄像头智能锁；以及实现 “更有 AI 的全屋互联”的 C12 Mini 智屏开关。

TCL 希望最终陈新概念给用户万物互联皆有 “灵”，智美双全洞 “悉”你。TCL C12 灵悉套系 AI 家电外观简洁一致，内 “芯”以智屏为中心，实现人与产品之间更紧密、更智慧的互动。在极智的 “互联互通”下，客厅、厨房、卧室等生活空间被全面打通，连接智慧生活的方方面面。

通过鸿鹄云平台、自研 Wi-Fi 模组、章鱼云音视频服务等技术的相继落地，TCL 构建了跨屏流转等多个全品类互联互通的智能场景，最终实现了互联互通、分布式智能语音交互等 AIoT 能力在产品层面的全面落地。

另外，TCL 也公布了一些成绩：618、双 11 电视销量拿下中国全渠道第一，海外电视销量增长 27.2%。

此外，TCL 也公布了部分 2020 年的技术方面成绩，位居 IFI Claims 专利榜单中国家电企业第一，获 2020 年企业标准 “领跑者”称号；品牌侧则更加年轻化，制造了行业首个自制综艺栏目《K-TV Time》、成为 2021 英雄联盟职业联赛官方合作伙伴，冠名合作好莱坞中国大剧院…… 全面彰显其硬核推动力。

随着《Mini LED 商用显示屏通用技术规范》正式出台，Mini LED 领域成规范化、产业化发展态势，也成为全球厂商重兵部署的前沿领域。TCL 在本届春季新品发布会上再次展示在该领域的技术落地，发布了 TCL X12 8K Mini LED 星曜智屏，搭载第三代 Mini LED 技术 OD Zero。

TCL X12 8K Mini LED 星曜智屏是全球首款 OD Zero Mini LED 智屏，也是全球最薄的 Mini LED 智屏，还是搭载最多 LED 芯片的 Mini LED 智屏。一系列行业顶级配置的加持下，TCL X12 8K Mini LED 星曜智屏堪称显示行业的巅峰之作。

值得一提的是，X12 搭载的 OD ZERO 技术实现了电视背光与屏幕间的 “零距离”，因此 TCL X12 星曜智屏可在 9.9mm 的超薄机身中搭载 96000 颗 LED 芯片、1920 个物理分区，亮度高达 2000nits，对比度达一千万：1，可以实现高精准的画面呈现，无限还原最真实的景色。对比现阶段比较主流的 WOLED 产品，OD ZERO Mini LED 无论在亮度、色域、分辨率，还是寿命、灼屏等维度都绝对领先，价格却不到 WOLED 的三分之一。

作为 “最早布局、最先量产”Mini LED 的企业，TCL 在 2018 年 5 月就率先布局 Mini LED 电视；2019 年实现全球首款 Mini LED 电视 X10 的量产；2020 年拿下全球 Mini LED 电视产品 90% 销售占比。