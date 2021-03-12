游戏公司 Roblox 上市首日后股票再大幅上涨，“牛市女皇”入股

北京时间 3 月 12 日早间消息，据报道，北京时间 3 月 11 日，在线游戏平台 Roblox 的股价大幅上涨，在前一天该平台上市首日基础上上涨了近 55%，著名的选股专家和交易所交易基金（ETF）操盘手、“牛市女皇”Cathie Wood 入股了该公司。

Roblox 的总部位于美国加利福尼亚州。该公司股价在早盘上涨超过 20% 后，在盘后交易中又上涨了 5.3%，这也推动了创始人大卫 · 巴斯祖基（David Baszucki）所持股票的总价值超过 46 亿美元。

Wood 的方舟投资公司旗下的下一代互联网 ETF 表示，该基金已购买了逾 50 万股 Roblox 股票，占该基金的比重为 0.47%，这是一只股票直接上市首日最强劲的开端。

美国资产管理公司 VanEck 的 ETF 产品经理 John Patrick Lee 表示：“Roblox 上市首日的火爆表现，反映了过去 6 个月来其他游戏和更广泛的科技公司 IPO 的情况，上市后二级市场的需求很高。”

长期看好特斯拉股票的 Wood 在网上拥有大量粉丝，也是 Reddit 论坛上一群精通社交媒体的小交易员讨论的热门话题。在这些人的支持下，一些公司遭受重创的股票出现了不同比例的涨幅。

数据显示，周四，以交易为主的社交媒体网站 Stocktwits 上关于 Roblox 的信息量飙升了 9 倍以上，超过 80% 的用户消息反映出对该股票的乐观情绪。

方舟投资公司周三还出售了超过 6.7 万股下一代互联网 ETF 中的 Facebook 股票，约占该 ETF 资产的 0.3%。

2004 年 Roblox 由巴斯祖基和艾瑞克 · 卡塞尔（Erik Cassel）创建。1989 年，巴斯祖基和 Cassel 编写了 2D 模拟物理实验室 “知识革命”，这为后来成立公司奠定了基础。

1998 年 “知识革命”出售后，两人开始开发 Roblox。卡塞尔在与癌症斗争三年后，于 2013 年去世。

去年底，该网站在一笔融资交易中估值接近 300 亿美元，于是巴斯祖基加入了科技亿万富翁的俱乐部。据路透社计算，周三他所持股份的价值为 45.8 亿美元。

由于受新冠疫情影响，困在家里的孩子在 Roblox 上花费的时间更多，Roblox 的使用量和支出大幅上升，2020 年每日活跃用户同比增长 85%，推动了应用内销售实现月度激增。

ETF 提供商 Global X 的研究分析师佩德罗 · 帕兰拉尼（Pedro Palandrani）表示：“不管短期市场动态或事件如何，我们相信视频游戏行业公司未来都有增长机遇。”

全球平均每天有 3710 万人登录 Roblox 与朋友联系，玩 “越狱”(Jailbreak )“收养我!” (Adopt Me!)和 “速度跑 4”(Speed Run 4)等游戏。