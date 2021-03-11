《灵媒》发布 1.2 版更新：支持 21:9、32:9 超宽带鱼屏显示器

IT之家3月11日消息 恐怖游戏《灵媒》（The Medium）于 1 月 28 日正式发布，售价 198 元人民币，同时登陆 Steam 平台以及 Xbox Series X/S、XGP 订阅。这款游戏于 2 月 13 日发布了 1.1 版更新，修复了显卡利用率不足的 Bug。3 月 10 日又发布了 1.2 版更新，支持 21:9、32:9 超宽带鱼屏显示器。

游戏开发商 Bloober 表示，这款游戏采用第三人称画面、固定视角的设计，在实现超宽屏画面上有些困难，但开发团队还是想办法克服了挑战，并解决了任何可能发生的图形故障。除此之外，本次更新还包含了一些小的 Bug 修复、性能改进。

以下为完整更新日志：

次要的游戏 Bug 修复

轻微的性能改进

游戏可用性改进

解决了多显示器方案的分辨率问题

解决了音频设备更改时的问题

新增对于 21:9、32:9 比例显示器的支持

IT之家了解到，这款游戏的原声音乐由作曲家山岡晃创造，他此前也创作了《寂静岭》系列游戏的原声带。玩家在游戏中将扮演天赋异禀的灵媒，运用独特的通灵能力，同时探索或穿梭于现实与精神世界。灵媒还可以生成能量盾，发出强大能量波，在受到恶灵和其他异界危险的威胁时逃出生天。