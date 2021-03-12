官宣：2021 年 “3•15”晚会主题发布，3 月 15 日晚上 8 点现场直播

IT之家 3 月 12 日消息 据央视财经官方宣布，中央广播电视总台 2021 年 “3·15”晚会将于 3 月 15 日晚 8 点在央视财经频道、央视财经客户端、央广经济之声同步现场直播，本届 “3·15”晚会的主题是：提振消费 从心开始。

2020 年中国经济走过了极不平凡的一年。在这样的关键时刻，消费仍然是国民经济的中流砥柱，全年社会消费品零售总额 391981 亿元，占到经济总量的 38.6%。这其中消费秩序和消费环境改善是一个显著的特色，政策和监管的决心和诚心、企业的良心和用心、消费者的信心和放心，构成良性的消费生态。

2021 年 “3·15”晚会聚焦 “提振消费 从心开始”，希望通过诚信的力量让每个人把平凡的日子过得更加幸福美满，稳步提高消费能力，改善消费环境，让居民能消费、愿消费，加快建设现代化经济体系，畅通国内大循环和国内国际双循环，为中国经济开启 “十四五”规划，迈向全面建设社会主义现代化国家新征程助力加油。

IT之家获悉，“3·15”晚会提倡每一位生产者、经营者、消费者、监管者，要将国家的发展目标与人民的朴素愿望，编织成美好生活。

2021 年 “3·15”晚会由最高人民法院、最高人民检察院、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部、司法部、交通运输部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、中国消费者协会与中央广播电视总台联合主办。