中国铁路：60 岁以上老年旅客网络购火车票优先安排下铺

IT之家 3 月 12 日消息 据 @中国铁路 微博消息，铁路 12306 对网络售票系统进行了优化调整，在票量充足的情况下，能自动识别 60 岁以上的老年旅客并优先安排下铺。如果是多人同行一份订单，系统也会自动分配相邻座位。

此外，为了方便老年人和脱网人群顺利出行，车站依旧保留人工售票窗口，自助机购票还配备人工服务引导，同时，所有人工窗口全部支持现金购票，保障老年旅客购票服务。部分车站还设置了爱心窗口，可优先为老年旅客办理现金购票、改签等业务。

进站乘车时，将身份证放在闸机上，摘下口罩进行人脸识别，经身份核验，闸机打开后方可通过。同时，车站均设有人工验证口，老年旅客也可选择通过人工验证乘车。

IT之家了解到，对于无法出示健康码的旅客，可以持有效身份证件至人工登记处进行登记，经过登记查验后方可出站。同时，铁路部门在车站设置了超醒目的提示牌，走 “无健康码专用通道”以上问题都可解决。

行动不便的旅客如何乘坐火车？可以通过铁路 12306APP、铁路 12306 客服电话、铁路 12306 微信公众号或小程序以及车站的爱心电话，预约重点旅客服务。车站工作人员接到预约后，会根据老年旅客出行日期、车次、具体需求提供轮椅等 “定制化”接送站服务，让您全程无忧。