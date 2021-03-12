iQOO Neo5 真机外观公布：居中打孔屏 + 双层矩阵三摄

根据官方此前宣布的消息，iQOO 将于 3 月 16 日推出全新的 iQOO Neo5 手机，将搭载旗舰级芯片骁龙 870 和独立显示芯片，带来超强性能。而随着发布时间的日益临近，官方关于该机的预热活动也达到新的高潮。现在有最新消息，近日 iQOO 官微连发多条宣传视频，其中也首次公布了该机的外观设计。

据 iQOO 官微最新发布的预热视频显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的 iQOO Neo5 整体继承了此前不久刚刚推出的 iQOO 7 系列机型的设计方案，正面配备了一块居中挖孔显示屏，采用直屏设计，能带来更好的显示效果和游戏操控体验。而在机身背部，该机采用了 AG 磨砂工艺，质感十足，后置矩阵式三摄相机模组，同样延续了双层设计，能有效加强背部的立体感。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的 iQOO Neo5 将采用居中挖孔全面屏设计，在出厂前对每一块屏幕都进行色彩校准、及一致性校准，保证每一块屏幕的色彩显示都能更加准确。将搭载高通骁龙 870 旗舰芯片，同时还将配备增强版 UFS 3.1 与内存融合技术，支持 12GB 运存获得等效 15GB 运存的体验。并且配备独立显示芯片，将带来独特的动态稳帧技术，能保证长时间玩 90 帧游戏时保证稳定帧率，且功耗还能降低 45%。此外，该机将内置至少 4400mAh 的大容量电池，并支持 66W/88W SuperFlash 3.0 闪充技术。

据悉，全新的 iQOO Neo5 将于 3 月 16 日与大家见面，此前 iQOO 手机产品线总经理曾昆鹏曾表示：Neo 系列是 “性能旗 舰”的定位，“生而为赢”是系列的品牌态度，也是我们对自己更高的追求。更多详细信息，我们拭目以待。