蚂蚁集团承诺：2030 年实现净零排放，碳中和采用蚂蚁链存证

IT之家3月12日消息 蚂蚁集团今天对外公布碳中和目标，承诺在今年起实现运营排放（范围一、范围二）的碳中和，2030 年实现净零排放；并自 2021 年起定期披露碳中和进展。

IT之家获悉，为了实现 2030 年碳中和目标，蚂蚁自身的行动包括：对现有园区进行节能减排改造，提高能效；新建园区按照绿色建筑标准进行设计、建设与运营；建立激励机制，倡导员工践行低碳办公行为；积极稳妥推进绿色投资，共建 “碳中和技术创新基金”等。针对范围三的间接排放，在供应链的碳减排方面，建设绿色采购机制，积极采用液冷等新技术、推动数据中心减排。

蚂蚁的碳中和计划提出，基于条件限制，对于无法减排的部分，将审慎评估和使用碳抵消方案，如投资森林及其他基于自然的解决方案。自 2021 年起，蚂蚁将以员工名义种植碳汇林，适时开发合格的碳抵消项目，用于抵消剩余排放量。

值得注意的是，蚂蚁还率先把区块链技术应用到碳中和行动当中，利用区块链技术不可篡改和可溯源的特点，使蚂蚁自身碳排放、碳减排、清结算、监管、审计等过程公开透明，相关记录可随时追溯查证。

另外，蚂蚁集团的碳中和计划并不包括上线 5 年的蚂蚁森林项目。对此，蚂蚁方面表示，蚂蚁森林是蚂蚁借助互联网技术平台能力，激励和带动公众参与个人行为减排的产品，蚂蚁森林的成绩应该归功于广大 “种树人”，归功于全社会，而不归功于蚂蚁。

数据显示，2016 年上线的 “蚂蚁森林”带动 5.5 亿人践行低碳生活，种下超过 2.2 亿棵真树，形成了独特的绿色影响力；同时，支付宝用户还可以便捷使用垃圾分类、旧物回收以及绿色消费、绿色基金等服务来践行低碳生活。