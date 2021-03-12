教育部：手机禁止带入课堂，课间必须让学生出教室远眺

IT之家 3 月 12 日消息 据教育部网站消息，近日，教育部办公厅印发《关于开展 2021 年春季学期近视防控宣传教育月活动的通知》(以下简称 “通知”)，部署在 2021 年 3 月开展春季学期近视防控宣传教育月活动。

IT之家了解到，通知强调，各地要督促学校全面自查，改善视觉环境，不达标的要整改。坚持眼保健操制度。每节课间必须让学生出教室活动、远眺。切实加强手机管理。各地和学校确保手机有限带入校园、禁止带入课堂。

消息指出，此次宣传教育月活动主题为 “共同呵护好孩子的眼睛，给他们一个光明的未来”，旨在进一步加强学校健康教育，推动各地和学校全面落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》，营造近视防控宣传教育氛围。

通知要求，各地和学校要紧扣主题、因地制宜，围绕提高爱眼护眼意识、加强近视监测干预、改进学校日常管理、加强手机管理、有效带动家长参与、宣传有益经验做法等六方面活动内容，针对影响视力的重点因素，采取切实管用的措施方法，利用春季学期开学有针对性地部署本地和学校开展近视防控宣传教育月活动。

其中，通知指出，各地和学校要坚持预防为主，宣传近视监测、筛查和干预的重要性，做到对近视的早预防、早发现。学校要严格落实中小学生健康体检制度和每学期 2 次视力监测制度，配合医疗卫生机构开展视力筛查。引导视力异常的中小学生和幼儿尽快在家长陪护下到医疗卫生机构检查和矫正，对近视进展过快的中小学生进行有效干预，预防发生高度近视。

改进学校日常管理方面，通知指出，各地要督促学校全面自查，改善视觉环境，不达标的要整改。坚持眼保健操制度。每节课间必须让学生出教室活动、远眺。

通知强调，切实加强手机管理。各地和学校要认真落实《教育部办公厅关于加强中小学生手机管理工作的通知》，宣传中小学生过度使用手机的危害性和加强管理的必要性，确保手机有限带入校园、禁止带入课堂。家长要加强对孩子使用手机的督促管理，引导孩子科学理性对待并合理使用手机。同时做好作业、睡眠、读物、体质等管理，引导中小学生注重保护视力，促进身心健康发展。

通知强调，各地和学校要开展内容丰富、形式多样、互动感强的爱眼护眼科普宣传。坚持公益，严禁任何单位和个人借宣传教育月名义搭车开展商业性活动。统筹好教育、卫生健康等方面力量，合力加强近视防控宣传教育工作。