蚂蚁集团称将克制授信，不对年轻群体等发出超过基本生活所需的额度

3 月 12 日，蚂蚁集团对外公布了其制定的数字金融平台自律准则。

该准则从机构准入、消费者权益保护、数据隐私保护、金融消费安全教育、平台治理等各环节对平台责任义务进行明确，确保平台合规、有序、更健康的发展。具体由理财、保险、消费信贷、小微经营者贷款、芝麻信用五大分平台板块组成。

比如，自律准则要求蚂蚁理财平台应当打击诱导性营销，加强风险提示和投资者适当性管理；小微商家贷款平台应当积极引导用户合理使用资金，防范小微信贷资金流入股市、楼市等；消费信贷平台应遵循 “适当性原则”进行额度授信，不对未成年人放贷，不对偿还能力低或年轻群体发放超出基本生活所需的额度。准则还提出，平台应重视金融伦理，主动承担起金融教育的责任，帮助用户提升理性消费意识和风险防范能力，严禁违背公序良俗的营销内容。

今年 3 月初，浙江发起成立全国首个省级金融科技伦理（学术）委员会，并提出以人为本、创新发展、公平包容、开放共赢、安全审慎、尊重伦理、社会责任等金融科技伦理七项倡议。蚂蚁集团是该委员会的首批成员企业。

蚂蚁集团首席法务官周志峰表示，“蚂蚁非常认同浙江金融科技伦理委员会提出的七项倡议，我们深刻认识到，做负责任的数字金融平台，不仅要把合规经营、防范风险、保护消费者合法权益作为底线和生命线，还应该充分考虑平台的伦理责任和社会责任，推动金融科技朝着更健康、更包容、更以人为本的方向发展。这也是我们在原有的平台规范之外，推出数字金融平台自律准则的初衷。”

蚂蚁集团通过数字金融平台联合全国金融机构，面向全国消费者提供互联网保险、小微经营者贷款、数字消费信贷、在线理财、信用科技服务。目前，全国已有 100 家银行、90 家保险机构、170 家资管机构入驻平台，累计为超 5 亿用户、超 3000 万小微经营者提供服务。