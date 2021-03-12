联想拯救者电竞手机 2/Pro 入网：或支持最高 130W 快充

IT之家 3 月 12 日消息 今日数码博主 @数码闲聊站 透露称，联想的拯救者新机已入网，其 3C 认证入网信息显示共有两部机型，其中一部支持 45W 快充，另外一部支持最高 65W 快充。

去年联想推出的拯救者电竞手机采用双电芯方案，通过配置双 C 口，让手机可以做到同时为两块电池充电，这样双 45W 就成为了 90W 双涡轮快充系统。如果今年拯救者电竞手机 2 同样使用该充电方案，则双 65W 充电可转换成 130W 功率快充，成为业界充电最快机型。

IT之家了解到，联想官方已确认下一代拯救者电竞手机将命名为拯救者电竞手机 2 Pro ，而根据此次入网信息来看，联想或将同时推出两种版本，低配版为拯救者电竞手机 2 ，而高配版为拯救者电竞手机 2 Pro 。

IT之家了解到，联想拯救者电竞手机 2 Pro 在 3 月 9 日现身跑分网站 Geekbench 。该网站显示其搭载高通骁龙 888 处理器，配备了 16GB 内存，Geekbench 5 单核跑分 1129 ，多核跑分 3763 ，在一众骁龙 888 机型中跑分排名也是比较靠前的。

而联想中国区手机业务部总经理陈劲也表示，拯救者 2 Pro 对高通骁龙 888 专门设计的内置双涡轮散热系统，可以做到更好的散热。