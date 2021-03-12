卢伟冰爆料：小米真机皇和 Redmi 电竞游戏手机已在路上

IT之家 3 月 12 日消息 Redmi 品牌总经理卢伟冰今天在微博表示，Redmi 不追求销量的第一，追求的是 “人心”的第一。同时他还表示，想买真正机皇或者电竞游戏手机的用户可以稍微等等。

卢伟冰表示，今年小米和 Redmi 两个品牌在产品调性等方面打出了差异化并丰富了产品线，满足了用户需求的同时也不忘初心，坚持了 “价格厚道”的价值观。他还说，Redmi 追求的是用户的满意，只要用户满意就能取得销量上的成功。他最后还表示，想买真正机皇或者电竞游戏手机的用户可以稍微等等。

由此推测，Redmi 的旗舰游戏手机可能已经在筹备中了。另外卢伟冰提到的真正机皇可能是小米 11 超大杯或者小米 MIX 系列的新款机型，这款机型可能很快就会推出。作为小米旗下最强旗舰，新款机皇势必会拥有顶级屏幕、骁龙 888 旗舰处理器、更加强大的摄像系统和旗舰级无线 / 有线闪充等等。

IT之家了解到，Redmi 近期推出的新品 K40 开售当日 5 分钟销量就突破 30 万台，Redmi K40 标准版采用最新一代 E4 AMOLED 屏幕材料，支持 120Hz 刷新率与 360Hz 触控采样率，搭配骁龙 870 处理器，内置 4520mAh 电池，配备 X 轴线性马达与杜比全景声双扬声器，支持 NFC、红外与 33W 快充。其 6GB+128GB 售价 1999 元，8GB+128GB 售价 2199 元，8GB+256GB 售价 2499 元，12GB+256GB 售价 2699 元（前期特惠价 2499 元）。

Redmi K40 Pro 则搭载骁龙 888 处理器，配备满血版 LPDDR5，内置 4520mAh 电池，支持 WiFi 6 增强版与双路蓝牙连接，还支持 NFC + 双频 GPS + 红外遥控。其 6GB+128GB 售价 2799 元，8GB+128GB 售价 2999 元，8GB+256GB 售价 3299 元。