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卢伟冰爆料：小米真机皇和 Redmi 电竞游戏手机已在路上

2021/3/12 15:51:47 来源：IT之家 作者：铁马 责编：远洋
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IT之家 3 月 12 日消息 Redmi 品牌总经理卢伟冰今天在微博表示，Redmi 不追求销量的第一，追求的是 “人心”的第一。同时他还表示，想买真正机皇或者电竞游戏手机的用户可以稍微等等。

卢伟冰表示，今年小米和 Redmi 两个品牌在产品调性等方面打出了差异化并丰富了产品线，满足了用户需求的同时也不忘初心，坚持了 “价格厚道”的价值观。他还说，Redmi 追求的是用户的满意，只要用户满意就能取得销量上的成功。他最后还表示，想买真正机皇或者电竞游戏手机的用户可以稍微等等。

由此推测，Redmi 的旗舰游戏手机可能已经在筹备中了另外卢伟冰提到的真正机皇可能是小米 11 超大杯或者小米 MIX 系列的新款机型，这款机型可能很快就会推出。作为小米旗下最强旗舰，新款机皇势必会拥有顶级屏幕、骁龙 888 旗舰处理器、更加强大的摄像系统和旗舰级无线 / 有线闪充等等。

IT之家了解到，Redmi 近期推出的新品 K40 开售当日 5 分钟销量就突破 30 万台，Redmi K40 标准版采用最新一代 E4 AMOLED 屏幕材料，支持 120Hz 刷新率与 360Hz 触控采样率，搭配骁龙 870 处理器，内置 4520mAh 电池，配备 X 轴线性马达与杜比全景声双扬声器，支持 NFC、红外与 33W 快充。其 6GB+128GB 售价 1999 元，8GB+128GB 售价 2199 元，8GB+256GB 售价 2499 元，12GB+256GB 售价 2699 元（前期特惠价 2499 元）。

Redmi K40 Pro 则搭载骁龙 888 处理器，配备满血版 LPDDR5，内置 4520mAh 电池，支持 WiFi 6 增强版与双路蓝牙连接，还支持 NFC + 双频 GPS + 红外遥控。其 6GB+128GB 售价 2799 元，8GB+128GB 售价 2999 元，8GB+256GB 售价 3299 元。

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关键词：卢伟冰Redmi

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