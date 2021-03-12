绿米 Aqara 全自动智能猫眼锁 H100 发布：6 种开锁方式 + 20 余种智能联动条件

IT之家 3 月 12 日消息 小米生态链企业绿米联创发布了 Aqara 全自动智能猫眼锁 H100，搭载广角智能猫眼摄像头，支持指纹、密码、临时密码、HomeKit、钥匙、NFC 卡在内的 6 种开锁方式，多达 20 余种联动条件，能够与家中其他智能设备联动协作。售价 2999 元。

IT之家了解到，Aqara 全自动智能猫眼锁 H100 采用全自动锁体，能够自动上锁、解锁，开门只需指纹轻按解锁即可开锁，离家自动上锁。

H100 门锁采用直插式 C 级锁芯，同时锁体具有全状态检测能力，通过传感器监控锁体、锁舌、上锁及反锁情况，提升全自动门锁的安全系数。

Aqara H100 门锁有包括指纹、密码、临时密码、HomeKit、钥匙、NFC 卡在内的 6 种开锁方式。其中，指纹识别利用 3D 半导体指纹识别技术，识别准确度高、快速快。指纹识别模块区域面积达 192*192dpi，材质采用蓝宝石指纹盖板，耐用度更高。

此外，Aqara H100 的智能猫眼，搭载广角、1080p 高分辨率摄像头，能够更清晰的检测更大范围。在门口有人逗留时能够主动抓拍，Aqara 智能猫眼会将视频传送至手机端，并提供长期免费的 7 天云视频储存，用户可通过智能猫眼视频通话，远程确认访客身份。

值得一提的是，Aqara H100 通过 Zigbee 协议实现互联，多达 20 余种联动条件，通过与家中其他智能设备联动协作，能够在关门时自动完成室内灯光和插座关闭、室内摄像机开启、烟感和水浸监测开启等安全布防。用户可通过 App 的门锁日志实时掌握家人出行情况。还可根据不同的指纹，预设在不同用户开门时开启不同的场景模式。