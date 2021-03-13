iOS 降价 App 精选别错过 ：Notability - 轻松笔记，轻松注解（￥60→25）

IT之家 3 月 13 日消息 Notability 是一款功能强大而简单易用的笔记及 PDF 注释工具。

Notability 几乎是 iOS / iPadOS 平台最受欢迎的书写笔记应用，在 “效率”类应用中常年排行靠前。其功能较为全面，手写绘画输入、语音输入、手写转换、OCR、PDF、云同步等，界面简单，体验良好。内购还包括手写识别、皮肤等可以选择，有IT之家网友反馈称，有些用户的手写识别等功能下载后可能会自动解锁。

一次购买即可在 iPad，Mac 和 iPhone 上为你提供 Notability。原价 60 元，目前限时优惠价 25 元。

下面是 App Store 官方介绍：

创建难忘的多媒体笔记

• 使用各种笔记、日记和绘图工具、例如墨水笔、荧光笔、文字和音频。

• 页面连续滚动的功能助您探索无尽创意。

• 标记导入的教材、文稿、教学幻灯片、课堂作业和图片。

• 添加照片、GIF 图、和网页等。

整理您的资料，实行无纸化

• 将笔记随身携带，但不用负重，也免去了麻烦和纸张浪费。

• 使用可自定义的主题和分隔符分类笔记。

• 快速搜索手写文字*、键入的文本、PDF文本、图像文本和笔记标题。

• 使用 Face ID 和 Touch ID 保护您的笔记。

手写文字和自然的扫描

• 使用触控板、鼠标或Apple Pencil（与Mac上的 Sidecar兼容)，手写经微调，平滑且富有表现力。

• 创建自定义颜色，或使用取色滴管选取任何颜色。

• 轻松创建完美的形状。

• 使用不同大小的画笔精确擦除手绘墨水或形状。

• 通过收藏工具栏在墨水和橡皮擦样式之间快速切换。

录音和播放音频

• 通过录音，让您可以从讲座和会议中更收益良多。

• 回放录音，点击笔记中的任意地方即可听到对应时间点的语音内容。

使用多个笔记功能同时处理更多东西

• 并排处理两篇笔记。

• 在“最近的笔记”中轻松访问您最近打开的笔记。

在任何地方也能输入

• 功能齐全、靠左对齐的键入方式、配有字数统计和各种字体、自定义字体、大小和颜色。

• 创建大纲、互动式清单和文本框。

导入和共享

• 导入 PDF、DOC、PPT、图像、GIF 等等，转换为 PDF 的过程会在您设备上进行，因此您的信息可保持私密。

• 使用内置的文档扫描器轻松创建可搜索的多页 PDF 档。

自动备份和 iCLOUD 同步

• 使用 iCloud 自动同步笔记到 iPad、iPhone 和 Mac 上的 Notability。

• 以自动备份功能将笔记发送至云端服务作封存或恢复，支援 Dropbox、Google Drive、Box、WebDAV、和 OneDrive！

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在 Notability 商店中个性化您的笔记体验！快来探索一系列激动人心的商品：

• 每日计划工具

• *手写文本转换和搜索（包含在 Edu VPP 中）

• 贴纸、主题等等！