怪兽充电递交招股书：2020 年营收 28.09 亿元，阿里为第一大股东

3 月 13 日早间消息，怪兽充电正式向美国证券交易委员会（SEC）递交招股文件，拟在纳斯达克上市，承销商为高盛、花旗、华兴、中银国际。怪兽充电首次披露了营收情况、业务构成和募资用途等信息。

据招股书显示，2019 年，怪兽充电营业收入为 20.223 亿元人民币。2020 年的营业收入达 28.094 亿元人民币（4.306 亿美元），同比增长 38.9%。

从招股书来看，怪兽充电在保持快速扩张的同时实现了盈利。2019 年，怪兽充电的净利润为 1.666 亿元人民币，净利率为 8.2%。2020 年，怪兽充电取得了 7540 万元人民币（1160 万美元）的净利润，净利率为 2.7%。非美国通用会计准则下，2019 年和 2020 年，怪兽充电经调整后的净利润分别为 2.066 亿元人民币和 1.126 亿元人民币（1730 万美元）。

怪兽充电在招股书中将自身优势总结为：领先的市场地位与强大的多边网络效应、有效的业务发展策略和数据驱动下的精细化运营、持续聚焦技术以优化产品和服务、充满活力的品牌以及业绩突出的管理团队等。

招股书显示，怪兽充电管理层持有超级投票权，对公司拥有控制权。机构股东中，阿里为第一大股东，持股 16.5%。此外，高瓴持股 11.7%，顺为持股 8.8%，软银亚洲持股 7.7%，小米和新天域均持股 7.5%，云九和 CMC 分别持股 5.8%和 5.4%。值得注意的是，招股书中还披露了怪兽充电近期完成的 D 轮融资，由阿里、CMC 领投，凯雷（CGI）、高瓴、软银亚洲跟投，融资金额超过 2 亿美元。