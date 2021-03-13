孟加拉国举行新一轮 4G 拍卖，筹得近 9 亿美元

由于数据服务需求激增，孟加拉国运营商花费了 8.982 亿美元来获取 1800MHz 和 2100MHz 频段的频谱，以扩大有限的 4G 频谱持有量。

孟加拉国电信管理委员会（BRTC）拍卖了 2100MHz 频段上四段 5MHz 的频谱和 1800MHz 频段上 7.4MHz 的频谱。

数据显示，Grameenphone 花费 3.918 亿美元收购了在 10MHz 的 2100MHz 频段频谱和 0.4MHz 的 1800MHz 频段频谱，使其总持有量达到 47.4MHz，其中 20MHz 属于 2100MHz 频段。

Robi Axiata 以 2.256 亿美元收购了 5MHz 的 2100MHz 频段频谱和 2.6MHz 的 1800MHz 频段频谱，而 bangalink 以 2.814 亿美元收购了 5MHz 的 2100MHz 频段频谱和 4.4MHz 的 1800MHz 频段频谱——它们现在各自持有 15MHz 的 2100MHz 频段频谱。

这三家公司都将各自在 1800MHz 频段上的频谱持有量增加到了 20MHz。

在一份声明中，Grameenphone 代理首席执行官兼首席财务官延斯 · 贝克尔（Jens Becker）告诉 Mobile World Live，额外的频谱使公司 “处于有利地位，可以进一步为孟加拉国的数字化作出贡献，并满足农村和城市地区人们对高速联网日益增长的需求”。

他补充说，该运营商将通过专注于广泛覆盖来继续提高 4G 服务质量。

这些频谱牌照的有效期为 15 年，运营商须在 3 月 23 日前支付 25% 的费用，其余费用将在 5 年内分期支付。

2020 年 4 月，运营商呼吁 BTRC 释放额外的 2100MHz 频谱，因为他们在新冠疫情封锁期间经历了数据使用量的激增。

孟加拉国于 2018 年初举行了首次 4G 频谱拍卖。

GSMA 智库数据显示，2020 年该国 4G 连接同比增长 70%，达到 2700 万，普及率从 2019 年的 9.7% 上升至 16%。