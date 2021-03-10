中国电信今年资本开支 870 亿元：5G 投入保持稳定，不再采购 4G 主设备

中国电信公布 2020 年全年业绩，报告期内实现经营收入为人民币 3936 亿元，同比增长 4.7%；服务收入为人民币 3738 亿元，同比增长 4.5%，其中移动服务收入为人民币 1817 亿元，同比增长 3.5%；固网服务收入为人民币 1921 亿元，同比增长 5.5%；净利润人民币 209 亿元，同比增长 1.6%。

中国电信指出，2020 全年资本支出为人民币 848 亿元，其中 392 亿元用于 5G。预计 2021 年，资本支出为 870 亿元，其中 45.6% 用于 5G，粗略估算约 397 亿元。

中国电信强调 2021 年将优化资本支出结构，专注于新的增长引擎。具体来看，在 5G/4G / 固网宽带等方面的资本支出同比下降 12%；5G 资本支出保持稳定，自建约 18 万座 5G 基站（全年共建共享开通约 32 万座 5G 基站）；4G 支出同比大幅减少，不再采购主设备，并进一步利用现有资源；固网宽带支出保持稳定，主要用于升级和建设 FTTH 端口，并新增 10GPON 端口。

产业数字化方面，资本支出同比大幅增加 67%，云基础设施方面，部署 10 万台服务器，并扩展部署 MEC / 边缘云业务。IDC 基础设施方面，聚焦京津冀、长三角、粤港澳、陕川渝等 4 大重点区域，新建机柜 5.2 万个，其中自建柜 2.2 万个。

回顾 2020 年业绩，中国电信产业数字化速增长，收入达到人民币 840 亿元，收入规模和市场份额继续保持业界领先；全网云业务收入达到人民币 138 亿元，在中国公有云市场份额继续位居前列。