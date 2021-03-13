5G 切片，正式进军汽车自动驾驶

今年 MWC 上海展期间，中国电信、中兴通讯联合百度 Apollo、湘江智能、湖南电信等合作伙伴，发布了全球首个基于 5G 端到端切片的智能交通典型场景落地。该项目位于湖南（长沙）国家级车联网先导区，其中湘江智能是该先导区的规划、建设及运营主体。

自动驾驶的概念由来已久，多年前 Google 公司已经在美国试运行自动驾驶汽车。不过，出于安全性等多方面考虑，自动驾驶距离规模商用始终遥不可及。5G 成为自动驾驶汽车的 “白马王子”，本项目所展现的 5G 端到端切片能力，为自动驾驶等智能交通应用提供了良好示范。

▲开放道路测试场景

开放道路试点

本项目根据不同车联网场景业务特性，采用 5G 切片定制高性能、高可靠和低成本网络服务，成功为高优先级的自动驾驶业务提供了优于普通 5G 数据业务的隔离性、确定性保障。

本项目的最大特点，是在开放道路和广域范围完成。中国电信研究院副院长吴湘东指出，这意味着未来真正可能实现商用的场景落地。

中国电信在去年 11 月的天翼展上发布了 “网定制、边智能、云协同、应用随选”的 5G 定制网解决方案及《中国电信 5G 定制网产品手册》，提供 “致远”、“比邻”、“如翼”三类定制网服务模式，大举进军 5G 行业市场。据悉，本项目中，中国电信采用 5G 端到端的切片技术，在公共网络打造了 5G 定制网，实现了定制业务与公网业务在无线资源的安全隔离，为自动驾驶等应用提供高安全、低时延、大带宽和广覆盖能力。

“正是因为基于商用场景落地，本次试点获得了先导区运营单位、通信方案提供商和汽车企业等各方的广泛支持与参与，为 5G + 智能交通的生态建设和商业成功奠定了坚实基础。” 吴湘东表示。

吴湘东指出，本次项目是中国电信 “5G 定制网赋能行业应用”的实践典范。一方面，中国电信提供了云网融合能力，融合了天翼云和 5G 切片网络；另一方面，中国电信扮演了 “信息服务集成商”的角色，因而能够发挥合作伙伴优势，推动项目落地。

5G 切片关键技术

5G + 智能交通，得到了国家政策的持续支持。2020 年来，“基于 5G 的车路协同车辆网大规模验证和应用”成为中国 7 大 5G 创新提升工程之一；《关于推动 5G 加快发展的通知》，提出促进 “5G + 车联网”协同发展，推动将车联网纳入国家新型信息基础设施建设工程。

事实上，近期国内已有采用 5G 技术的智能网联汽车开始试点商业运营。本项目的价值，在于采用了多种 5G 切片技术，充分利用了 5G 包括大带宽在内的多项技术特性。中兴通讯副总裁叶策强调，智能交通对通信的要求很苛刻，要求在一张物理网络上实现公网、专网的资源隔离，同时满足多维度的 5G 能力。

本项目中，中兴通讯在全球首次采用基于 PRB 资源隔离和 5QI 优先级调度的 5G 端到端网络切片技术，实现自动驾驶专线业务保障和公网专网资源隔离，为车辆碰撞预警、红绿灯提示等驾驶相关业务，提供优于普通 5G 数据业务的隔离性和确定性保障。此外，中兴通讯将基站级边缘计算技术与 5G 切片结合，即 “NodeEngine 解决方案”，可提供毫秒级的高可靠调度能力。

叶策表示，中国电信联合中兴通讯制定了针对 V2X 领域的 5G 端到端网络切片服务等级保障的技术要求，解决了车联网多样化的应用场景中差异化性能网络 SLA 指标带来的挑战，实现了车联网所需多种业务的网络定制服务。

自动驾驶：确定性未来

本项目的重要价值在于，其瞄准了一个确定性的未来。以百度公司为例，该公司深耕自动驾驶市场，伴随着 Apollo 无人驾驶生态不断取得成就，去年以来得到资本市场的热捧，股价扶摇而上突破千亿美元市值大关。

5G 作为其核心技术，意味着运营商和设备商都将在智能交通领域、在无人驾驶行业发挥重要作用。吴湘东说，按照 11 部委印发的《智能汽车创新发展战略》要求，通信企业要成为智能汽车数据服务提供商和无线通信网络运营商。中国电信将秉持这样的战略定位，发挥 5G 优势，引领 5G + 智能交通产业发展。

叶策强调，近年来，中兴通讯在车联网标准制定、技术创新、产品开发、应用探索等方面做了一系列工作，与长安、吉利、丰田、大众、上汽、一汽等头部车企开展全方位行业应用合作，其中一些前沿性的产品已经实现了商用。

包括本项目在内，中兴通讯已经与运营商在多地开展了车联网和自动驾驶的外场测试，涵盖了辅助驾驶、远程控制、智能停车、远程监控等多种典型智能网联场景。