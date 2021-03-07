这一届的自动驾驶系统，已经开始研究防晕车了

相信有很多朋友都有过晕车的经历，甚至长年被晕车这个问题所困扰。引发晕车的原因多种多样，但是细心的朋友可能会发现一个神奇的现象，那就是晕车的基本都是乘客，司机一般是不会晕车的，但是司机如果成为了乘客，他也有可能会晕车。

那么问题来了，是什么原因导致大家坐车会晕车呢？

为何坐车的人容易晕车？

从医学角度上来说，晕车、晕船、晕机以及由于各种因素引起的摇摆、颠簸、旋转和加速运动等所导致的症状统称为晕动症。导致晕动症的原因是大脑接收到来自感觉器官的抵触信息，比如你的眼睛不能够明确同一个对照物的运动和车辆运行在内耳形成平衡的机制；中枢神经系统对这种压力产生的应答是大脑中的恶心中枢活动。

通俗的说就是你的脑子不能主观的去适应周围的环境，并且对感知到的东西产生了抵触。比如说有些司机驾驶技术不过关（或者是太过关），开车时经常急走急停，这是很多乘客无法提前预知的；比如说有些汽车NVH做得不到位，在高速行驶时产生的噪音较大，而人类对于噪音天然就会产生抵触；再比如很多人都喜欢在车里抽烟，车内就会遗留下烟味，包括小雷在内，很多人对这种异味都是非常反感的。

这些原因都很容易导致晕车。至于为什么正在开车的司机不容易晕车，这个原因其实很简单。因为作为车主的司机已经适应了以上的绝大多数环境。

汽车发展速度那么快，高端汽车对于消费者来说早已不是只有 “代步工具”这么一个用途，现在汽车的舒适度也越来越好，乘客得到了良好的乘坐体验，而对于晕车难以根治这个问题其实也早已得到了车企们的关注。

缓解晕车的N种方法

最开始真正关注晕车的是研究自动驾驶技术的科技公司们，因为晕车也是自动驾驶汽车的一个重大挑战，甚至可能会让晕车变得更加严重。自动驾驶的吸引力在于减轻驾驶者的疲劳，这也就意味着驾驶者和乘客将会失去了对车辆运动的 “控制”，他们无法通过路况准确预判汽车加速、转弯、刹车等动作，失去了车辆运动的准确信息。

为了解决晕车这个问题，多家车企和自动驾驶公司 “八仙过海，各显神通”。以自动驾驶领域巨头 Waymo 为例，它为了解决这个问题专门研发了一套精密的系统，并且还申请了专利。

针对容易晕车的乘客，这套系统会选择一条相对不太拥挤的道路，并且优化车辆在加速、刹车以及变道等操作，为乘客提供较为舒适的乘坐体验，从而缓解晕车的问题。

相比起 Waymo 公司在汽车运动方面做出的优化，沃尔沃应对晕车的方法则更加被动，或者说让乘客变得主动，它主要是在视觉和路况预判方面做出了改进。沃尔沃利用声音来提示乘客将要发生什么，这样乘客就可以提前对路况做出预判；并且还会主动提醒乘客欣赏外面的景色，缓解乘客枯燥的心情。

除了通过运动和运动感官来防晕车黑科技之外，还有一些已经逐渐普及下来的小功能对晕车也有着不错的效果。

在新冠疫情的刺激下，如今有越来越多的车企都想在空气质量这上面下功夫，比如有些车企会在车内安装空气净化器和香薰系统，那么这些功能对于缓解晕车到底有没有用呢？

汽车的车厢内部是一个半密闭的空间，空气长期在这样的环境下流通是非常不卫生的。如果是新车或者车内有人抽烟的话，那么车内的空气质量还会变得更差，就算开窗和开空调外循环也没有多大用处。长期处在这样的空气环境下不但会对身体造成影响，同样也容易造成晕车，这时一个给力的空气净化器就很有必要了。

除了空气净化器之外，比较高端的车型上还会配备香氛系统。尽管单纯的香氛系统并不具备净化空气的功能，但是它能够有效改善弥漫在车内的异味，这对缓解晕车也有一定的帮助。

另外，很多消费者为了消除车内的异味都喜欢在车内放置香水、香片之类的物件。对于这样的行为，小雷想向大家提两个建议，一是香水一定要环保高级，劣质香水不但解决不了晕车的问题，而且还有可能进一步破坏车内的空气质量；另外，如果想要解决空气质量，买个空气净化器或者炭包会比劣质香水更有效果。

车企们为了应对晕车，除了在色、香、味、感知和预判等方面做出了努力之外，在听觉方面也没落下。车企针对乘客在听觉方面的应对之策就是降噪。汽车降噪技术主要是通过使用麦克风收集噪音，燃油通过音响系统实时发送反向频率的声波来实现的。

总结

尽管路况预判、空气净化、香氛系统、以及降噪这些技术都不是针对晕车而研发设计的，但是这些功能确实对缓解晕车有着正向的作用。

是否晕车本质上可以真正决定一款车的舒适程度，如果消费者一上车就晕车，那么这款车在消费者看来压根就没有什么舒适可言，但是由于造成晕车的原因有很多，想要得到 “根治”仅集齐这四大功能也依然远远不够，所以车企在舒适这条路上依旧是任重而道远。

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