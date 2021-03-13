涂鸦智能更新招股书，IPO 预计募集达 10 亿美元

美东时间 3 月 12 日，全球 IoT 云平台涂鸦智能向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的红鲱鱼招股书，计划以 “TUYA”为证券代码在纽交所挂牌上市。涂鸦智能本次 IPO 发行价格区间为每份美国存托股票（ADS）17 美元到 20 美元，预计发行 4,359 万 ADS，每 ADS 相当于 1 股普通股，按最高端定价且全额行使 “绿鞋机制”后，本次 IPO 募集资金规模将达到 10 亿美元，估值为 126 亿美元。

根据更新后的招股书披露，公司基石投资人阵容华丽，分别为 CPPIB（加拿大养老基金）、Dragoneer、GIC（新加坡政府投资公司）、老虎环球基金（Tiger Group)、腾讯投资及高瓴资本，均为国际知名顶级投资机构，合计意向认购 5 亿美元。

涂鸦智能成立于 2014 年 6 月，连接品牌、OEM 厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物联网的 PaaS 级解决方案。涵盖了硬件开发工具、全球云、智慧商业平台开发三方面。

此次 IPO，涂鸦智能拟募资 10 亿美元，主要用于研究、开发、技术基础设施投资等。

涂鸦招股书显示，2020 年营收为 1.8 亿美元，同比增长 70%，赋能设备数量 2.04 亿个，平台提供超过 25.2 万个设备 SKU。目前客户数量超过 5000 家，覆盖 220 个国家和地区。涂鸦智能业务正在高速增长，其中，2020 年净收入扩张率为 181%。

涂鸦智能主要业务分为 IoT PaaS、智能设备的分销、SaaS 及其他，核心收入为 IoT PaaS，2019 年和 2020 年的收入占比分别为 72.2% 和 84.3%。

招股书显示，涂鸦 2019 年、2020 年营业收入分别为 1.06 亿美元、1.8 亿美元。目前涂鸦仍然处于亏损状态，但亏损率在缩窄。2019 年、2020 年净亏损分别为 7048 万美元、6691 万美元；净亏损率分别为 - 66.6%、-37.2%。

IPO 前，涂鸦智能创办人兼 CEO 王学集拥有 22.0% 的股权，创始人兼首席总裁陈燎罕、创始人兼 CTO 周瑞鑫则各自拥有 5.6% 和 4.2% 的股权。NEA 恩颐项目投资拥有 23.9% 的股权，是涂鸦最大的机构投资人；腾讯拥有 10.8% 的股权。腾讯在 2019 年和 2021 年两次投资涂鸦智能，总计投资总额约 2.5 亿美元。

涂鸦智能此次公开的基石投资人阵容包括：腾讯投资、高瓴资本、CPPIB（加拿大养老基金）、DIG（Dragoneer Investment Group）及老虎环球基金（Tiger Group)。