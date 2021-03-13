消息称亿航电动飞机有望在 4-8 周内首飞亮相：续航里程 400 公里，破世界纪录

3 月 14 日消息，近日多家媒体报道称亿航即将推出续航里程超 400 公里的垂直起降电动飞机 (eVTOL)。官方 3 月 9 日在 Twitter 上的回复也侧面证实这一传闻。据来自亿航供应链的消息源称，预计亿航内部将该款飞机的试飞定在 4~8 周内。

如消息属实，亿航将成为全球首家完成长距和短距载客飞行的电动飞机 (eVTOL)生产厂商。尽管美国电动飞机运营商 Joby 和德国企业 Lilium 都宣称其产品具有 240KM 的续航，然而对外公布的信息极少，离实现产品的试飞尚远。

并且，据该消息人士称，该款机型完全采用纯电驱动，亿航很可能已接到长续航飞机的订单，已通知供应链加紧排班生产相关零部件。

据外媒报道，Joby 与 Lilium 都计划以 SPAC 的模式在近期上市，其中 Joby 计划在二季度实现上市，预计估值为 66 亿美金。Joby 在今年年初发布的产品规划中宣称其正在研究的飞行汽车也属于电动垂直起降类型（eVTOL），单次满电续航里程为 240km 左右。如果亿航实现单次充电续航 400KM，将成为世界上续航里程最高的电动飞机产品。这意味着城市间的电动商业化飞行逐渐成为可能。